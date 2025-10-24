Advertisement

لبنان

شهيدان... إليكم حصيلة "غارة تول"

Lebanon 24
24-10-2025
أعلنت وزارة الصحة عن إستشهاد شخصين، وإصابة مواطنين آخرين بجروح، في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة في بلدة تول - قضاء النبطية.
قضاء النبطية

وزارة الصحة

الإسرائيلي

إسرائيل

النبطية

شهيد

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24