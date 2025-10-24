Advertisement

لبنان

سليمان: لبنان على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار واستعادة الدولة لدورها

Lebanon 24
24-10-2025 | 06:20
قال الرئيس ميشال سليمان في تصريح اليوم: "من الملاحظ أنه، فور انتشار الجيش جنوب الليطاني وبدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، تعزّز لدى رجل الأمن شعور بامتلاكه غطاءً سياسيًا يحميه ويمنحه الثقة في أداء مهامه. وفي المقابل، أدرك أفراد الجماعات والمنظمات غير الشرعية أنهم باتوا مكشوفين وفاقدين للحماية . وقد أسهمت هذه القناعات في تمكين القضاء والأجهزة العسكرية والأمنية من جيشٍ وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وشرطة على اختلافها ، من تحقيق إنجازاتٍ أمنيةٍ وقضائيةٍ مهمة على امتداد الوطن".
أضاف: "انطلاقًا من هذا الواقع، يمكننا تقدير كم أنه ستصبّ النتائج المتوقعة في خانة تعزيز سيادة الدولة، خصوصًا عند الانتقال إلى تنفيذ المراحل اللاحقة من خطة حصر السلاح، التي تمتد من شمال الليطاني وصولًا إلى شمال البلاد وشرقها".

ختم:"من هنا، لا مجال للتردد من أي جهة كانت، فلبنان يقف على أعتاب مرحلةٍ جديدةٍ من الاستقرار والازدهار والتطور، عنوانها الأبرز استعادة الدولة لدورها وهيبتها".
