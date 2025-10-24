27
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سليمان: لبنان على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار واستعادة الدولة لدورها
Lebanon 24
24-10-2025
|
06:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
الرئيس ميشال سليمان
في تصريح اليوم: "من الملاحظ أنه، فور انتشار الجيش جنوب
الليطاني
وبدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، تعزّز لدى رجل الأمن شعور بامتلاكه غطاءً سياسيًا يحميه ويمنحه الثقة في أداء مهامه. وفي المقابل، أدرك أفراد الجماعات والمنظمات غير الشرعية أنهم باتوا مكشوفين وفاقدين للحماية . وقد أسهمت هذه القناعات في تمكين
القضاء
والأجهزة العسكرية والأمنية من جيشٍ وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وشرطة على اختلافها ، من تحقيق إنجازاتٍ أمنيةٍ وقضائيةٍ مهمة على امتداد الوطن".
Advertisement
أضاف: "انطلاقًا من هذا الواقع، يمكننا تقدير كم أنه ستصبّ النتائج المتوقعة في خانة تعزيز
سيادة الدولة
، خصوصًا عند الانتقال إلى تنفيذ المراحل اللاحقة من خطة حصر السلاح، التي تمتد من شمال الليطاني وصولًا إلى شمال البلاد وشرقها".
ختم:"من هنا، لا مجال للتردد من أي جهة كانت، فلبنان يقف على أعتاب مرحلةٍ جديدةٍ من الاستقرار والازدهار والتطور، عنوانها الأبرز استعادة الدولة لدورها وهيبتها".
مواضيع ذات صلة
الشرع: نقف على أعتاب مرحلة جديدة
Lebanon 24
الشرع: نقف على أعتاب مرحلة جديدة
24/10/2025 17:04:01
24/10/2025 17:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع: نقف على أعتاب مرحلة جديدة مرحلة البناء والإعمار التي نكتب فيها تاريخ سوريا الجديد بأيدينا وأموالنا وجهدنا
Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع: نقف على أعتاب مرحلة جديدة مرحلة البناء والإعمار التي نكتب فيها تاريخ سوريا الجديد بأيدينا وأموالنا وجهدنا
24/10/2025 17:04:01
24/10/2025 17:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قرعة كأس العراق: مواجهات مثيرة في الدور 32 وبداية مرحلة جديدة من المنافسة
Lebanon 24
قرعة كأس العراق: مواجهات مثيرة في الدور 32 وبداية مرحلة جديدة من المنافسة
24/10/2025 17:04:01
24/10/2025 17:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي التقى سلام: ندعم جهود الدولة اللبنانية في استعادة الاستقرار
Lebanon 24
السيسي التقى سلام: ندعم جهود الدولة اللبنانية في استعادة الاستقرار
24/10/2025 17:04:01
24/10/2025 17:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس ميشال سليمان
ميشال سليمان
الرئيس ميشال
سيادة الدولة
ميشال سليم
الليطاني
القضاء
الملاح
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير العمل يؤكد دعم تسوية أوضاع العمال الأجانب ويحث أرباب العمل على المبادرة
Lebanon 24
وزير العمل يؤكد دعم تسوية أوضاع العمال الأجانب ويحث أرباب العمل على المبادرة
10:01 | 2025-10-24
24/10/2025 10:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم: كتلة التنمية والتحرير ملتزمة بقانون الانتخابات دون التلاعب بالمغتربين
Lebanon 24
هاشم: كتلة التنمية والتحرير ملتزمة بقانون الانتخابات دون التلاعب بالمغتربين
09:45 | 2025-10-24
24/10/2025 09:45:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول في "الحزب"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال عباس حسن كركي
Lebanon 24
مسؤول في "الحزب"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال عباس حسن كركي
09:42 | 2025-10-24
24/10/2025 09:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه البلدة.. حواجز مُفاجئة لقوى الأمن
Lebanon 24
في هذه البلدة.. حواجز مُفاجئة لقوى الأمن
09:37 | 2025-10-24
24/10/2025 09:37:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة أطفال الشوارع في لبنان: بين التهميش والاستغلال
Lebanon 24
ظاهرة أطفال الشوارع في لبنان: بين التهميش والاستغلال
09:30 | 2025-10-24
24/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:35 | 2025-10-24
24/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
13:00 | 2025-10-23
23/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن الجثة التي عُثر عليها داخل حقيبة في سنّ الفيل
Lebanon 24
معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن الجثة التي عُثر عليها داخل حقيبة في سنّ الفيل
11:32 | 2025-10-23
23/10/2025 11:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:30 | 2025-10-24
24/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:01 | 2025-10-24
وزير العمل يؤكد دعم تسوية أوضاع العمال الأجانب ويحث أرباب العمل على المبادرة
09:45 | 2025-10-24
هاشم: كتلة التنمية والتحرير ملتزمة بقانون الانتخابات دون التلاعب بالمغتربين
09:42 | 2025-10-24
مسؤول في "الحزب"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال عباس حسن كركي
09:37 | 2025-10-24
في هذه البلدة.. حواجز مُفاجئة لقوى الأمن
09:30 | 2025-10-24
ظاهرة أطفال الشوارع في لبنان: بين التهميش والاستغلال
09:23 | 2025-10-24
في الضنية.. حريق كبير يهدّد المنازل (صورة)
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
24/10/2025 17:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
24/10/2025 17:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
24/10/2025 17:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24