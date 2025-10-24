Advertisement

لبنان

شقيقة النائب ميشال موسى في ذمة الله

Lebanon 24
24-10-2025 | 06:12
غيّب الموت المربية ناديا حنا موسى، شقيقة النائب ميشال موسى.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد 26 تشرين الاول في كنيسة السيدة - مغدوشة.
 
 
تقبل التعازي يوم السبت 25 تشرين الاول في منزل شقيقها النائب ميشال موسى في مغدوشة، وقبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة، ويوم الإثنين 27 الجاري في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الثانية من بعد الظهر، ولغاية الساعة السادسة مساء.
 
 
يتقدّم "لبنان 24" بأحرّ التعازي من النائب ميشال موسى، ومن عائلته.
 
 
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24