شقيقة النائب ميشال موسى في ذمة الله

غيّب الموت المربية ناديا ، شقيقة النائب .

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الثالثة ظهر يوم الاحد 26 تشرين الاول في السيدة - .

تقبل التعازي يوم السبت 25 تشرين الاول في منزل شقيقها النائب ميشال موسى في مغدوشة، وقبل الدفن وبعده في ، ويوم الإثنين 27 الجاري في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الثانية من بعد الظهر، ولغاية الساعة السادسة مساء.

يتقدّم " " بأحرّ التعازي من النائب ميشال موسى، ومن عائلته.