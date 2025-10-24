إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ

صدر عن رئاسة الحكومة بيان، اليوم الجمعة، قالت فيه إنه "تنفيذاً لقرار رقم (5) تاريخ 20/8/1998، تُذكّر لمجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة إعتـباراً مـن منتصف ليل 25 ـ 26/10/2025 تاريخ إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي".

Advertisement