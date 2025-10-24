Advertisement

لبنان

إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ

Lebanon 24
24-10-2025 | 06:26
A-
A+
Doc-P-1433526-638969093415236076.jpg
Doc-P-1433526-638969093415236076.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن رئاسة الحكومة بيان، اليوم الجمعة، قالت فيه إنه "تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998، تُذكّر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة إعتـباراً مـن منتصف ليل 25 ـ 26/10/2025 تاريخ  إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي".
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مصرف لبنان "سينتظر التوقيت المناسب"
lebanon 24
24/10/2025 17:04:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
lebanon 24
24/10/2025 17:04:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رسمياً.. إليكم موعد جلسة الحكومة لمناقشة خطة "حصرية السلاح"
lebanon 24
24/10/2025 17:04:14 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلس على طاولة لقاء مطر ورسامني: تحضيرات شتوية ودعم مستمر
lebanon 24
24/10/2025 17:04:14 Lebanon 24 Lebanon 24

قرار مجلس الوزراء

الأمانة العامة

مجلس الوزراء

رئاسة ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:45 | 2025-10-24
09:42 | 2025-10-24
09:37 | 2025-10-24
09:30 | 2025-10-24
09:23 | 2025-10-24
09:03 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24