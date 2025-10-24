Advertisement

لبنان

سقطت عن مبنى وفارقت الحياة!

Lebanon 24
24-10-2025 | 06:56
أفاد معلومات بسقوط المواطنة ك. م (55 عامًا) عن سطح مبنى في زوق مكايل، ما أدى إلى وفاتها على الفور.
وقد حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان وبدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.
وتم نقل الجثة بواسطة عناصر الدفاع المدني إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية.
مستشفى سيدة لبنان الجامعي

مستشفى سيدة لبنان

مستشفى سيدة

لبنان

جونية

جامع

مكاي

بواس

