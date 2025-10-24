تلاعب بالعلامات والمسابقات.. توقيف موظفين وطالب في الجامعة اللبنانية

Advertisement

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:توافرت معلومات للمديرية العامة لأمن الدولة حول وجود عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات والمسابقات في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الأول التابع للجامعة .وبناءً على إشارة الاستئنافية في ، باشرت مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة تحرياتها واستقصاءاتها المكثفة بالتعاون مع رئاسة الجامعة، التي قدمت كل التسهيلات اللازمة. وشملت التحقيقات الكشف على المسابقات، سحبها، والتدقيق في السجلات وبيانات الطلاب.وأظهرت التحريات وجود عمليات تزوير متعددة، منها تبديل أوراق المسابقات، تزوير تواقيع الأساتذة، وتعديل العلامات سواء على المسابقات مباشرة أو عبر نظام إدخال العلامات الإلكتروني.خلال التحقيق، تم عرض الأدلة على الأساتذة المختصين والموظفين، الذين أكدوا حدوث التلاعب، والذي طال عدداً كبيراً من الطلاب اللبنانيين والأجانب.وتم الاستماع إلى إفادتي الموظفين (م.م) و(ط.ب)، اللذين اعترفا بما نسب إليهما، فيما أوقف الطالب اللبناني (م.ح) لمشاركته في الجرم.وقد أودع الموقوفون مع المضبوطات لدى العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.