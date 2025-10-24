Advertisement

لبنان

بشأن التدريبات على الحدود مع لبنان... ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ؟

Lebanon 24
24-10-2025 | 07:12
أعلن الجيش الإسرائيلي عن اختتام تمرين الفرقة 91 بهدف رفع الجاهزية العملياتية في الدفاع والهجوم على الحدود اللبنانية بحرا وجوا وبرا. 
