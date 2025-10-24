Advertisement

لبنان

هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟

Lebanon 24
24-10-2025 | 07:30
نقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن مصادر أوروبية قولها إن شن ضربة إسرائيلية موسعة ضد لبنان قد يكون مسألة وقت فقط، مضيفة أنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستتعامل مع الدولة اللبنانية كطرف متواطئ أو فاشل.
وقال مصدر أمني إسرائيلي للموقع الجمعة، إن إسرائيل توجهت للجنة وقف الأعمال العدائية مع لبنان (الميكانيزم) بـ1734 شكوى بشأن خروقات لحزب الله.

وأوضح المصدر: "طُلب من الجيش اللبناني التعامل مع 840 شكوى منها.. وقال الجيش اللبناني إنه تم التعامل مع 528 شكوى".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي تعامل بنفسه مع 88 شكوى.. وفي 812 حالة تم تقديم الشكوى بعد أن قامت إسرائيل بالتعامل معها فعليا".

وكشف المصدر الأمني أن "هناك 452 نشاطا تم التعامل معه بمبادرة من الجيش اللبناني".
 
وأشار كذلك إلى أن "أكثر من 320 ناشط في حزب الله تم اغتيالهم منذ بدء سريان الاتفاق".
 

