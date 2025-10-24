27
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
24-10-2025
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقل موقع "
سكاي نيوز
عربية" عن مصادر أوروبية قولها إن شن ضربة إسرائيلية موسعة ضد
لبنان
قد يكون مسألة وقت فقط، مضيفة أنه من غير الواضح ما إذا كانت
إسرائيل
ستتعامل مع
الدولة اللبنانية
كطرف متواطئ أو فاشل.
Advertisement
وقال مصدر أمني إسرائيلي للموقع الجمعة، إن إسرائيل توجهت للجنة وقف الأعمال العدائية مع لبنان (الميكانيزم) بـ1734 شكوى بشأن خروقات لحزب الله.
وأوضح المصدر: "طُلب من
الجيش اللبناني
التعامل مع 840 شكوى منها.. وقال الجيش اللبناني إنه تم التعامل مع 528 شكوى".
وأضاف: "الجيش
الإسرائيلي
تعامل بنفسه مع 88 شكوى.. وفي 812 حالة تم تقديم الشكوى بعد أن قامت إسرائيل بالتعامل معها فعليا".
وكشف المصدر الأمني أن "هناك 452 نشاطا تم التعامل معه بمبادرة من الجيش اللبناني".
وأشار كذلك إلى أن "أكثر من 320 ناشط في
حزب الله
تم اغتيالهم منذ بدء سريان الاتفاق".
مواضيع ذات صلة
مصادر أوروبية لسكاي نيوز عربية: ضربة إسرائيلية موسعة ضد لبنان قد تكون مسألة وقت فقط
Lebanon 24
مصادر أوروبية لسكاي نيوز عربية: ضربة إسرائيلية موسعة ضد لبنان قد تكون مسألة وقت فقط
24/10/2025 17:03:15
24/10/2025 17:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية موسعة ضد لبنان مسألة وقت.. مصادر أوروبية تكشف
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية موسعة ضد لبنان مسألة وقت.. مصادر أوروبية تكشف
24/10/2025 17:03:15
24/10/2025 17:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: الحكومة تجهز 29 مرسوماً لتفعيل القوانين ومساءلة إسرائيل
Lebanon 24
مرقص: الحكومة تجهز 29 مرسوماً لتفعيل القوانين ومساءلة إسرائيل
24/10/2025 17:03:15
24/10/2025 17:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤتمر الصحافة اللبنانية: نحو رؤيا موسعة ودور مهني وحيوي للإعلام
Lebanon 24
مؤتمر الصحافة اللبنانية: نحو رؤيا موسعة ودور مهني وحيوي للإعلام
24/10/2025 17:03:15
24/10/2025 17:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الدولة اللبنانية
الجيش اللبناني
الإسرائيلي
مبادرة من
سكاي نيوز
اللبنانية
الدولة ال
سكاي نيو
تابع
قد يعجبك أيضاً
هاشم: كتلة التنمية والتحرير ملتزمة بقانون الانتخابات دون التلاعب بالمغتربين
Lebanon 24
هاشم: كتلة التنمية والتحرير ملتزمة بقانون الانتخابات دون التلاعب بالمغتربين
09:45 | 2025-10-24
24/10/2025 09:45:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول في "الحزب"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال عباس حسن كركي
Lebanon 24
مسؤول في "الحزب"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال عباس حسن كركي
09:42 | 2025-10-24
24/10/2025 09:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه البلدة.. حواجز مُفاجئة لقوى الأمن
Lebanon 24
في هذه البلدة.. حواجز مُفاجئة لقوى الأمن
09:37 | 2025-10-24
24/10/2025 09:37:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة أطفال الشوارع في لبنان: بين التهميش والاستغلال
Lebanon 24
ظاهرة أطفال الشوارع في لبنان: بين التهميش والاستغلال
09:30 | 2025-10-24
24/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضنية.. حريق كبير يهدّد المنازل (صورة)
Lebanon 24
في الضنية.. حريق كبير يهدّد المنازل (صورة)
09:23 | 2025-10-24
24/10/2025 09:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:35 | 2025-10-24
24/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
13:00 | 2025-10-23
23/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن الجثة التي عُثر عليها داخل حقيبة في سنّ الفيل
Lebanon 24
معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن الجثة التي عُثر عليها داخل حقيبة في سنّ الفيل
11:32 | 2025-10-23
23/10/2025 11:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:30 | 2025-10-24
24/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
09:45 | 2025-10-24
هاشم: كتلة التنمية والتحرير ملتزمة بقانون الانتخابات دون التلاعب بالمغتربين
09:42 | 2025-10-24
مسؤول في "الحزب"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال عباس حسن كركي
09:37 | 2025-10-24
في هذه البلدة.. حواجز مُفاجئة لقوى الأمن
09:30 | 2025-10-24
ظاهرة أطفال الشوارع في لبنان: بين التهميش والاستغلال
09:23 | 2025-10-24
في الضنية.. حريق كبير يهدّد المنازل (صورة)
09:03 | 2025-10-24
الرئيس عون عرض الاوضاع مع أبو فاعور
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
24/10/2025 17:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
24/10/2025 17:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
24/10/2025 17:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24