Advertisement

لبنان

ناجي يدعو لتطبيق كامل حقوق المرأة والضمان الاجتماعي ومنح أولادها الجنسية

Lebanon 24
24-10-2025 | 07:40
A-
A+

Doc-P-1433555-638969137515458878.png
Doc-P-1433555-638969137515458878.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وفد من إئتلاف "عملي حقي قراري" النائب الدكتور طه ناجي، في اطار سلسلة لقاءات يعقدها الإئتلاف بهدف بناء دعم نيابي وشعبي للمصادقة على اتفاقية العمل الدولية 190 الخاصة بمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل، ولتعزيز الحماية القانونية للنساء والفتيات في عالم العمل بما ينسجم مع المعايير الدولية ويضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع.
Advertisement

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم الاتفاقية، وعرض لأهداف المشروع، وتسليط الضوء على أهمية الاتفاقية التي تعد أول اتفاقية شاملة تعالج العنف والتحرش في بيئة العمل وتضمن الحماية لجميع العاملين والعاملات دون استثناء.

كما ناقش المجتمعون التحديات التي تواجه النساء في سوق العمل، لا سيما في ظل غياب الحماية الاجتماعية وعدم المساواة في تقديمات الضمان الاجتماعي وارتفاع نسبة العاملات في القطاعات غير الرسمية.

وتم التطرق إلى الثغرات القانونية في التشريعات الوطنية، ومنها قانون التحرش الصادر عام 2020 والحاجة إلى مواءمته مع المعايير الدولية.

وأبدى النائب ناجي اهتماما بالموضوع، طارحا إمكانية "اعتماد مسار تشريعي بديل لتسريع تنفيذها عبر اقتراح قانون يقدم مباشرة إلى المجلس النيابي"، مشيرا الى "اقتراح قانون سابق قدمته النائبة عناية عز الدين عام 2025، يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة المضمونة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وشدد على "ضرورة أن يحرص مجلس النواب على تطبيق كل النقاط المنصوص عليها في اتفاقية العمل الدولية رقم 190 التي تضمن العدالة وحماية حقوق العاملين والعاملات، مع الاهتمام الخاص بحقوق المرأة".

وأبدى اهتماما بملف منح المرأة الحق في تسجيل أولادها بالجنسية اللبنانية، مشيرا إلى "تعقيدات طائفية وديموغرافية تتطلب ضغطا سياسيا واجتماعيا". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
هل تتعطل الانتخابات بعد دعوة بري لتطبيق كامل لاتفاق الطائف؟
lebanon 24
24/10/2025 17:05:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: الأعداء يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان ولكنهم يقتلون النساء والأطفال في غزة وسوريا ولبنان
lebanon 24
24/10/2025 17:05:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الضمان الاجتماعي يعدّل تعرفة تنقية الدم لضمان حياة المرضى
lebanon 24
24/10/2025 17:05:31 Lebanon 24 Lebanon 24
دعم بريطاني لبرامج الأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة في لبنان
lebanon 24
24/10/2025 17:05:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الصندوق الوطني للضمان

المعايير الدولية

الوكالة الوطنية

عناية عز الدين

الصندوق الوطني

العمل الدولي

صندوق الوطني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:01 | 2025-10-24
10:01 | 2025-10-24
09:45 | 2025-10-24
09:42 | 2025-10-24
09:37 | 2025-10-24
09:30 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24