ناجي يدعو لتطبيق كامل حقوق المرأة والضمان الاجتماعي ومنح أولادها الجنسية

زار وفد من إئتلاف "عملي حقي قراري" النائب الدكتور طه ناجي، في اطار سلسلة لقاءات يعقدها الإئتلاف بهدف بناء دعم نيابي وشعبي للمصادقة على اتفاقية العمل الدولية 190 الخاصة بمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل، ولتعزيز الحماية القانونية للنساء والفتيات في عالم العمل بما ينسجم مع ويضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع.وتم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم الاتفاقية، وعرض لأهداف المشروع، وتسليط الضوء على أهمية الاتفاقية التي تعد أول اتفاقية شاملة تعالج العنف والتحرش في بيئة العمل وتضمن الحماية لجميع العاملين والعاملات دون استثناء.كما ناقش المجتمعون التحديات التي تواجه سوق العمل، لا سيما في ظل غياب الحماية الاجتماعية وعدم المساواة في تقديمات الضمان الاجتماعي وارتفاع نسبة العاملات في القطاعات غير الرسمية.وتم التطرق إلى الثغرات القانونية في التشريعات الوطنية، ومنها قانون التحرش الصادر عام 2020 والحاجة إلى مواءمته مع المعايير الدولية.وأبدى النائب ناجي اهتماما بالموضوع، طارحا إمكانية "اعتماد مسار تشريعي بديل لتسريع تنفيذها عبر اقتراح قانون يقدم مباشرة إلى المجلس النيابي"، مشيرا الى "اقتراح قانون سابق قدمته النائبة عام 2025، يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة المضمونة في ".وشدد على "ضرورة أن يحرص مجلس النواب على تطبيق كل النقاط المنصوص عليها في اتفاقية العمل الدولية رقم 190 التي تضمن العدالة وحماية حقوق العاملين والعاملات، مع الاهتمام الخاص بحقوق المرأة".وأبدى اهتماما بملف منح المرأة الحق في تسجيل أولادها بالجنسية ، مشيرا إلى "تعقيدات طائفية وديموغرافية تتطلب ضغطا سياسيا واجتماعيا". (الوكالة الوطنية)