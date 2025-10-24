Advertisement

لبنان

ما هدف إسرائيل من مُراقبة الضاحية الجنوبيّة جوّاً؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-10-2025 | 07:50
A-
A+
Doc-P-1433559-638969143380485695.jpg
Doc-P-1433559-638969143380485695.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مرجع عسكريّ إنّ "تحليق الطائرات المسيّرة الإسرائيليّة المُتواصل فوق بيروت والضاحية الجنوبيّة، يُمكن تفسيره بأنّ إسرائيل لا تُرسل رسائل إلى لبنان الرسميّ من أجل التفاوض معها فحسب، وإنّما تُجهّز "بنك أهدافٍ"، إنّ سعت إلى توسيع دائرة إستهدافاتها وقصفها، لزيادة الضغوطات على رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة، من أجل الإسراع في نزع سلاح "حزب الله"، والدخول في محادثات مباشرة مع لبنان، تماماً كما يحصل في سوريا، حيث تراجعت حدّة الغارات بشدّة هناك، على الرغم من الوجود الإسرائيليّ في الجنوب السوريّ".
Advertisement

وأضاف المرجع العسكريّ لـ"لبنان 24"، أنّ زيادة الغارات على بلدات جنوبيّة وعلى السلسلة الشرقيّة في البقاع، ما هو إلا بداية لمسار تصعيديّ إسرائيليّ خطير، قد يصل إلى الضاحية الجنوبيّة لبيروت، إنّ تمسّك "حزب الله" بسلاحه ولم يتعاون مع الجيش والدولة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
lebanon 24
24/10/2025 17:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
lebanon 24
24/10/2025 17:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للطائرات الإسرائيلية المسيّرة على علو منخفض جداً فوق الضاحية الجنوبية
lebanon 24
24/10/2025 17:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية تُحلّق في أجواء الضاحية الجنوبية
lebanon 24
24/10/2025 17:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإسرائيلي

لبنان 24

حزب الله

الجمهوري

الغارات

البقاع

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:01 | 2025-10-24
10:01 | 2025-10-24
09:45 | 2025-10-24
09:42 | 2025-10-24
09:37 | 2025-10-24
09:30 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24