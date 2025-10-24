ما هدف إسرائيل من مُراقبة الضاحية الجنوبيّة جوّاً؟

Advertisement

قال مرجع عسكريّ إنّ "تحليق الطائرات المسيّرة الإسرائيليّة المُتواصل فوق والضاحية الجنوبيّة، يُمكن تفسيره بأنّ لا تُرسل رسائل إلى الرسميّ من أجل التفاوض معها فحسب، وإنّما تُجهّز "بنك أهدافٍ"، إنّ سعت إلى توسيع دائرة إستهدافاتها وقصفها، لزيادة الضغوطات على رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة، من أجل الإسراع في نزع سلاح " "، والدخول في محادثات مباشرة مع لبنان، تماماً كما يحصل في ، حيث تراجعت حدّة بشدّة هناك، على الرغم من الوجود الإسرائيليّ في الجنوب السوريّ".وأضاف المرجع العسكريّ لـ" "، أنّ زيادة الغارات على بلدات جنوبيّة وعلى السلسلة الشرقيّة في ، ما هو إلا بداية لمسار تصعيديّ إسرائيليّ خطير، قد يصل إلى الضاحية الجنوبيّة لبيروت، إنّ تمسّك "حزب الله" بسلاحه ولم يتعاون مع الجيش والدولة".