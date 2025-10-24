Advertisement

لبنان

سقط عن علو مرتفع

Lebanon 24
24-10-2025 | 08:03
سقط عامل سوري أثناء عمله في إحدى الورش في بلدة قناريت عن علو مرتفع، ما أدى إلى إصابته بكسور متفرقة في أنحاء جسده.

حضر على الفور فريق من جمعية الرسالة للإسعاف الصحي وقام بنقل العامل إلى مستشفى الراعي. (الوكالة الوطنية)
