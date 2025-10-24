Advertisement

لبنان

حركة المرور كثيفة على هذه الطرقات.. تجنّبوها

Lebanon 24
24-10-2025 | 08:26
اشارت غرفة التحكم المروري، عبر منصة "إكس" الى أن "حركة المرور كثيفة ضمن طرقات الاشرفية ومن ساحة ساسين باتجاه اوتيل ديو، كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا نفق سليم سلام ومن مار الياس باتجاه كورنيش المزرعة، كثيفة من ذوق مكايل باتجاه جونيه وتحسن حركة المرور على طريق المطار القديمة وكثيفة من جسر الكوكودي باتجاه انفاق المطار".
طريق المطار القديم

المدينة الرياضية

طريق المطار

غرفة التحكم

ساحة ساسين

سليم سلام

مار الياس

الرياض

