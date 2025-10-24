حركة المرور كثيفة على هذه الطرقات.. تجنّبوها

اشارت المروري، عبر منصة "إكس" الى أن "حركة المرور كثيفة ضمن طرقات الاشرفية ومن باتجاه اوتيل ديو، كثيفة من باتجاه جسر الكولا نفق ومن باتجاه كورنيش المزرعة، كثيفة من ذوق مكايل باتجاه وتحسن حركة المرور على القديمة وكثيفة من جسر الكوكودي باتجاه انفاق ".

