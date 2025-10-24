Advertisement

لبنان

إصابة شابين وتعزيزات للجيش... ماذا حصل عند الحدود اللبنانيّة - السوريّة؟

Lebanon 24
24-10-2025
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نقل شابين من ال جعفر إلى المستشفى، أُصيبا في قدميهما برصاص مجهولين، في خراج بلدة القصر، عند الحدود اللبنانيّة - السوريّة.
وفي هذا السياق، استقدم الجيش تعزيزات إلى الحدود مع سوريا، بعد إصابة الشابين داخل الأراضي اللبنانيّة.
 
 
 
