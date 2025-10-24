انقطع الإتّصال بها... الشابة زينب مفقودة منذ يومين

علم " "، أنّ الشابة زينب البالغة من العمر 16 عاماً، انقطع الإتّصال بها منذ يوم الأربعاء الماضي، أثناء توجهها من بلدة عرقا في ، إلى مدينة .

Advertisement

وناشدت عائلة الشابة من يعرف عنها شيئاً، الإتّصال على الرقم 81208801.