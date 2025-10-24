Advertisement

لبنان

انقطع الإتّصال بها... الشابة زينب مفقودة منذ يومين

Lebanon 24
24-10-2025 | 08:47
علم "لبنان 24"، أنّ الشابة زينب حسن العلي البالغة من العمر 16 عاماً، انقطع الإتّصال بها منذ يوم الأربعاء الماضي، أثناء توجهها من بلدة عرقا في عكار، إلى مدينة طرابلس.
وناشدت عائلة الشابة من يعرف عنها شيئاً، الإتّصال على الرقم 81208801.
 
 
 
