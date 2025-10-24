اصطاد طيورًا مُهاجرة مهدّدة بالإنقراض... وهذا ما قام به لاحقاً

Advertisement

صــدر عـن المديـــريـّـــة العامّــــة لقــــوى الأمــــن الداخلـــــي ـ شعبة العـــلاقـات العامّــــة البـــلاغ التّــالـــــــــــيبناء لشكوى مقدّمة من إحدى الجمعيّات إلى العامّة، وفي إطار مكافحة الصّيد البرّي، وحماية الطّيور المهاجرة والطّبيعة في آنٍ معاً، حفاظاً على التوازن البيئي، وتطبيقًا لقرار منع الصيد، حول وجود حساب عبر تطبيق Facebook باسم AlSakr Ljareh يعرض مشغّله صورًا له مع بنادق صيد، وأعدادًا كبيرة من الطيور المُصطادة، وأيضًا المُهاجرة المهدّدة بالانقراض، والممنوع صيدهامن خلال المتابعة، تمكّنت عناصر فصيلة الضنيّة في وحدة من معرفة هويّة مشغّل الصفحة، ويدعىع. م. (مواليد عام 2004، لبناني)أجري المقتضى القانوني بحقّه، وتمّ ضبط بندقيّة صيد غير مرخّصة، بناء على إشارة المختص