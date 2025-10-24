Advertisement

لبنان

الرئيس عون عرض الاوضاع مع أبو فاعور

Lebanon 24
24-10-2025 | 09:03
عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة محلياً والمستجدات الإقليمية.
