في الضنية.. حريق كبير يهدّد المنازل (صورة)

Advertisement

اندلع حريق كبير في أطراف بلدة دبعل – ، ما أدى إلى انتشار النيران في الأحراج المجاورة وسط ظروف مناخية ساعدت على تمدّدها بسرعة.ويناشد أهالي البلدة والدفاع المدني التدخل العاجل لإخماد الحريق محذرين من خطر وصول النيران إلى المنازل والمزروعات. (mtv)