في الضنية.. حريق كبير يهدّد المنازل (صورة)

Lebanon 24
24-10-2025 | 09:23
Doc-P-1433581-638969201637342193.png
Doc-P-1433581-638969201637342193.png photos 0
اندلع حريق كبير في أطراف بلدة دبعل – الضنية، ما أدى إلى انتشار النيران في الأحراج المجاورة وسط ظروف مناخية ساعدت على تمدّدها بسرعة.
ويناشد أهالي البلدة الجيش اللبناني والدفاع المدني التدخل العاجل لإخماد الحريق محذرين من خطر وصول النيران إلى المنازل والمزروعات. (mtv)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24