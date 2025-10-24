Advertisement

لبنان

هاشم: كتلة التنمية والتحرير ملتزمة بقانون الانتخابات دون التلاعب بالمغتربين

Lebanon 24
24-10-2025 | 09:45
A-
A+


Doc-P-1433585-638969212399677203.png
Doc-P-1433585-638969212399677203.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال النائب قاسم هاشم في تصريح: "البعض يتحفنا بحرصه وتباكيه على الدستور وارتباطه بالمغتربين وهم منهم براء، فمن يريد الانتخابات وفق الدستور فليقرأ بتمعن المادة ٢٢ منه المختصة بقانون الانتخابات، وهذا ما التزمنا به في كتلة التنمية والتحرير من خلال اقتراح قانون لا لبس فيه، لكن ما يطل به هؤلاء يوما بعد يوم هو من باب التجارة بالاغتراب والتلطي بنقاوة الاغتراب لتمرير مصالحه الضيقة ولو ادت الى اشكاليات على حساب مصالح واستقرار الوطن".
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
المعركة على أصوات المغتربين تحتدم واشتباك نيابي مرتقب اليوم بشأن قانون الانتخابات
lebanon 24
24/10/2025 19:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مراد: التعاون بين البلديات والمغتربين أساس التنمية المستدامة
lebanon 24
24/10/2025 19:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب قاسم هاشم لـmtv : هناك قانون انتخاب نافذ فلنطبّقه وإذا لم يرغبوا بذلك فلننتخب على أساس قانون انتخابي من خارج القيد الطائفي مع مجلس الشيوخ
lebanon 24
24/10/2025 19:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب قاسم هاشم لـmtv: هناك لجنة فرعيّة تدرس كلّ الاقتراحات حول قانون الإنتخابات بما فيها القوانين والاقتراحات المنطلقة من الدستور
lebanon 24
24/10/2025 19:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24

قانون الانتخابات

النائب قاسم هاشم

قاسم هاشم

الدستور

بالا

كالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:05 | 2025-10-24
12:01 | 2025-10-24
11:07 | 2025-10-24
11:05 | 2025-10-24
11:00 | 2025-10-24
11:00 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24