مسؤول في "الحزب"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال عباس حسن كركي

#عاجل 🔸 جيش الدفاع قضى على مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله الارهابي
🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة النبطية في جنوب لبنان وقضى على الإرهابي المدعو عباس حسن كركي مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله الإرهابي.
🔸لقد قاد… pic.twitter.com/KCMYIOzpyN
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 24, 2025
