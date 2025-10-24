مسؤول في "الحزب"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال عباس حسن كركي

قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، إنّ "الجيش الإسرائيليّ اغتال اليوم في في ، عباس حسن كركي مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في " ".

وزعم أدرعي أنّ "كركي قاد في الفترة الأخيرة وأشرف على عمليات اعادة اعمار قدرات القتال في "حزب الله"، وساهم في المحاولات لاعادة اعمار بنى تحتية جنوب والتي تمّ تدميرها خلال الحرب وخاصة خلال عملية سهام ".

وادعى أنّ "كركي شغل منصب مسؤول اعمار بناء القوة في "حزب الله"، وأدار عمليات لنقل وتخزين وسائل قتالية في جنوب . كما شغل على مدار السنوات الأخيرة سلسلة من المناصب في "حزب الله".





إلى ذلك، أرفق أدرعي بيانه بفيديو يُوثّق لحظة إستهداف كركي في بلدة تول - .