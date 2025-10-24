Advertisement

لبنان

مسؤول في "الحزب"... إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال عباس حسن كركي

Lebanon 24
24-10-2025 | 09:42
Doc-P-1433586-638969212417747325.jpg
Doc-P-1433586-638969212417747325.jpg photos 0
قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، إنّ "الجيش الإسرائيليّ اغتال اليوم في منطقة النبطية في جنوب لبنان، عباس حسن كركي مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في "حزب الله". 
وزعم أدرعي أنّ "كركي قاد في الفترة الأخيرة وأشرف على عمليات اعادة اعمار قدرات القتال في "حزب الله"، وساهم في المحاولات لاعادة اعمار بنى تحتية جنوب نهر الليطاني والتي تمّ تدميرها خلال الحرب وخاصة خلال عملية سهام الشمال". 
وادعى أنّ "كركي شغل منصب مسؤول اعمار بناء القوة في "حزب الله"، وأدار عمليات لنقل وتخزين وسائل قتالية في جنوب لبنان. كما شغل على مدار السنوات الأخيرة سلسلة من المناصب في "حزب الله". 

 
إلى ذلك، أرفق أدرعي بيانه بفيديو يُوثّق لحظة إستهداف كركي في بلدة تول - النبطية.
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24