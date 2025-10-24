Advertisement

الراعي يستقبل وزيرة السياحة

24-10-2025 | 10:32
يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي وزيرة السياحة لورا الخازن لحود
الراعي يستقبل السفير البابوي ووفد الفاتيكان تحضيرًا لزيارة البابا إلى لبنان
وزيرة السياحة: نشعر بالأسف لانسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة الحكومة اليوم
وزيرة السياحة تفقدت محمية إهدن واطلعت من القيمين على خططها ومشاريعها المستقبلية
تعميم من وزيرة السياحة... هذا ما جاء فيه
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

بطرس الراعي

بشارة بطرس

مار بشارة

الماروني

