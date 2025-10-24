Advertisement

لبنان

بالصور... العثور على صاروخ داخل سيارة في منطقة البوشرية

Lebanon 24
24-10-2025 | 10:47
عثر عناصر شرطة بلدية البوشرية على صاروخ داخل سيارة مركونة منذ أيام في حيّ سكنيّ.
وقال رئيس بلدية الجديدة – البوشرية السد أوغست باخوس لـ"الحدث"، إنّ "أحد أعضاء البلدية طلب رافعة لنقل السيارة، ليتبيّن لاحقًا أنها تحتوي على صاروخ".
 
 
وقد حضرت قوة من مخابرات الجيش وسحبت السيارة، وفتحت تحقيقاً في الحادث.
 
 
