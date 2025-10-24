بالصور... العثور على صاروخ داخل سيارة في منطقة البوشرية

عثر عناصر شرطة بلدية على صاروخ داخل سيارة مركونة منذ أيام في حيّ سكنيّ.

Advertisement

وقال رئيس بلدية الجديدة – البوشرية السد لـ"الحدث"، إنّ "أحد أعضاء البلدية طلب رافعة لنقل السيارة، ليتبيّن لاحقًا أنها تحتوي على صاروخ".

وقد حضرت قوة من مخابرات الجيش وسحبت السيارة، وفتحت تحقيقاً في الحادث.