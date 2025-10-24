مطر يهنئ ثانوية الحدادين – بنات لفوزها الأول في تحدي "القراءة العربي"

هنأ النائب بـ"فوز ثانوية الحدّادين - بنات في بالمرتبة الأولى في مسابقة تحدّي القراءة العربي"، وقال عبر منصة "أكس": "هذا الإنجاز، الذي تحقق من المحاولات الدؤوبة والدعم القائم على المثابرة في القراءة وتحويل الطالبات إلى سفيرات لغتنا العربية العظيمة، ليس مكافأة للثانوية وحدها فحسب، بل هو تكريم لطرابلس وللتعليم الرسمي الذي يثبت عاما بعد عام أنه مرجع القوة ورمز الصمود في وجه أي حملات تستهدف قيمته، وقد رفع رأسنا هذه المرة عالميا... مبارك لكن هذا الفوز، وإلى مزيد من التفوق والنجاح الذي يليق بكن".

