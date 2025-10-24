Advertisement

لبنان

مطر يهنئ ثانوية الحدادين – بنات لفوزها الأول في تحدي "القراءة العربي"

Lebanon 24
24-10-2025 | 10:54
هنأ النائب إيهاب مطر بـ"فوز ثانوية الحدّادين - بنات في طرابلس بالمرتبة الأولى في مسابقة تحدّي القراءة العربي"، وقال عبر منصة "أكس": "هذا الإنجاز، الذي تحقق بعد سنوات من المحاولات الدؤوبة والدعم القائم على المثابرة في القراءة وتحويل الطالبات إلى سفيرات لغتنا العربية العظيمة، ليس مكافأة للثانوية وحدها فحسب، بل هو تكريم لطرابلس وللتعليم الرسمي الذي يثبت عاما بعد عام أنه مرجع القوة ورمز الصمود في وجه أي حملات تستهدف قيمته، وقد رفع رأسنا هذه المرة عالميا... مبارك لكن هذا الفوز، وإلى مزيد من التفوق والنجاح الذي يليق بكن".
