لبنان
البطريرك ميناسيان يستقبل سلام في المعهد الحبري الأرمني في روما
Lebanon 24
24-10-2025
|
11:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرون
ميناسيان
، كاثوليكوس بطريرك
بيت كيليكيا
للأرمن
الكاثوليك
، رئيس الحكومة
نواف سلام
، في المعهد الحبري الأرمني في
روما
.
