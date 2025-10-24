Advertisement

لبنان

البطريرك ميناسيان يستقبل سلام في المعهد الحبري الأرمني في روما

Lebanon 24
24-10-2025 | 11:07
A-
A+
Doc-P-1433609-638969262107364461.jfif
Doc-P-1433609-638969262107364461.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، رئيس الحكومة نواف سلام، في المعهد الحبري الأرمني في روما.
Advertisement
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
لمناسبة يوم الاستقلال الارمني.. رسالة من البطريرك روفائيل
lebanon 24
24/10/2025 21:24:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكاديميّة الحبريّة المريميّة العالميّة افتتحت مؤتمرها العالميّ الـ 26 في روما (صور)
lebanon 24
24/10/2025 21:24:58 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك العبسي يستقبل وفد مركزية مسيحيي المشرق
lebanon 24
24/10/2025 21:24:58 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب يميني يرشّح شخصية أرمنية "مميزة"
lebanon 24
24/10/2025 21:24:58 Lebanon 24 Lebanon 24

بيت كيليكيا

الكاثوليك

ميناسيان

كيليكيا

بري ال

كيليك

روما

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-10-24
14:00 | 2025-10-24
13:46 | 2025-10-24
13:39 | 2025-10-24
13:35 | 2025-10-24
13:20 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24