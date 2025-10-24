Advertisement

لبنان

تحذير من جنبلاط: "رواسب نظام الأسد تهدّد لبنان"!

Lebanon 24
24-10-2025 | 12:05
A-
A+
Doc-P-1433633-638969297769979085.jpg
Doc-P-1433633-638969297769979085.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، اليوم الجمعة، أنّ بعض القوى السياسية في لبنان "لم تستوعب دروس التاريخ، ولم تُدرك، سقوط نظام بشار الأسد وحزب البعث".
Advertisement


وفي حديث عبر قناة "الإخبارية السورية"، قال جنبلاط إن "هناك من يسعى إلى تغيير الاسم التاريخي للسويداء، وهو ما يُعدّ تشويهاً للهوية العربية والوطنية لجبل العرب".


وذكر أنّ "رواسب نظام الأسد ما زالت قائمة في لبنان، وتشكل مصدر قلق للأمن اللبناني والسوري على حد سواء"، مشيراً إلى أن "معتقلي الثورة السورية في لبنان يحتاجون إلى تسوية قضائية عادلة وتفعيل دور القضاء اللبناني".
مواضيع ذات صلة
جنبلاط: رواسب نظام الأسد ما زالت قائمة في لبنان وتشكل مصدر قلق للأمن اللبناني والسوري على حد سواء
lebanon 24
24/10/2025 21:25:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير.. نظام غذائي يُهدّد الذاكرة
lebanon 24
24/10/2025 21:25:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: قضينا على حسن نصرالله في لبنان وعلى نظام الأسد في سوريا
lebanon 24
24/10/2025 21:25:10 Lebanon 24 Lebanon 24
كشف "اغتيالات لبنان" في عهد "نظام الأسد".. ماذا يتطلب؟
lebanon 24
24/10/2025 21:25:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الاشتراكي وليد جنبلاط

نظام بشار الأسد

القوى السياسية

بشار الأسد

الاشتراكي

السورية

الثورة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-10-24
14:00 | 2025-10-24
13:46 | 2025-10-24
13:39 | 2025-10-24
13:35 | 2025-10-24
13:20 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24