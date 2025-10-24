24
لبنان
تحذير من جنبلاط: "رواسب نظام الأسد تهدّد لبنان"!
Lebanon 24
24-10-2025
|
12:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي
الاشتراكي وليد جنبلاط
، اليوم الجمعة، أنّ بعض
القوى السياسية
في
لبنان
"لم تستوعب دروس التاريخ، ولم تُدرك، سقوط
نظام بشار الأسد
وحزب
البعث
".
وفي حديث عبر قناة "الإخبارية
السورية
"، قال
جنبلاط
إن "هناك من يسعى إلى تغيير الاسم التاريخي للسويداء، وهو ما يُعدّ تشويهاً للهوية العربية والوطنية لجبل العرب".
وذكر أنّ "رواسب نظام
الأسد
ما زالت قائمة في لبنان، وتشكل مصدر قلق للأمن اللبناني والسوري على حد سواء"، مشيراً إلى أن "معتقلي
الثورة
السورية في لبنان يحتاجون إلى تسوية قضائية عادلة وتفعيل دور
القضاء
اللبناني".
