لبنان

اللجنة الأمنية في مخيم البداوي سلمت مطلوباً الى الجيش

Lebanon 24
24-10-2025 | 12:24
سلمت اللجنة الأمنية في مخيم البداوي المطلوب (أ. ع) من التابعية السورية إلى مخابرات الجيش، وذلك إثر تورطه بالإشكال الذي وقع اليوم في مدينة الميناء.
وكان المطلوب فرّ إلى مخيم البداوي للإختباء فيه وتلقي العلاج جراء إصابته خلال الإشكال.
 
 
 
