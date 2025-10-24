Advertisement

لبنان

الجمارك تصادر علب بوتوكس وفيلر.. ما القصّة؟

Lebanon 24
24-10-2025 | 12:38
أفادت معلومات صحافية، عن أن شعبة البحث عن التهريب في الجمارك صادرت ما يقارب 280 علبة من مادة البوتوكس والفيلر، كانت قد دخلت البلاد عن طريق التهريب. 
