ما حقيقة "صاروخ سد البوشرية"؟ معلومات تكشف

تكشفت معلومات جديدة بشأن ما أثير عن وجود صاروخ داخل سيارة في محلّة سد ، وقد أظهرت التحقيقات التي أجرتها القوى الأمنية عدم وجود أي صاروخ.

وذكرت المعلومات أنّ ما تم العثور عليها هو هيكلٌ فارغ لقذيفة قديمة كان صاحبها نقلها إلى "فان" وتركها هناك منذ أيام.

