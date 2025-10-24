Advertisement

لبنان

ما حقيقة "صاروخ سد البوشرية"؟ معلومات تكشف

Lebanon 24
24-10-2025 | 13:02
A-
A+
Doc-P-1433651-638969332428905396.PNG
Doc-P-1433651-638969332428905396.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تكشفت معلومات جديدة بشأن ما أثير عن وجود صاروخ داخل سيارة في محلّة سد البوشرية، وقد أظهرت التحقيقات التي أجرتها القوى الأمنية عدم وجود أي صاروخ.
Advertisement
 

وذكرت المعلومات أنّ ما تم العثور عليها هو هيكلٌ فارغ لقذيفة قديمة كان صاحبها نقلها إلى "فان" وتركها هناك منذ أيام.

مواضيع ذات صلة
بالفيديو... حريق في أحد المباني في سدّ البوشرية
lebanon 24
24/10/2025 21:25:42 Lebanon 24 Lebanon 24
كاتبة سيناريو شهيرة تكشف حقيقة خلافها مع بطلة مسلسل"إش إش"
lebanon 24
24/10/2025 21:25:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة "مؤشّر بيتزا البنتاغون" الذي أشعل السوشيال ميديا؟
lebanon 24
24/10/2025 21:25:42 Lebanon 24 Lebanon 24
لا معلومات مُؤكّدة بشأن مصيره.. إسرائيل تكشف أسراراً عن "أبو عبيدة"
lebanon 24
24/10/2025 21:25:42 Lebanon 24 Lebanon 24

البوشرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-10-24
14:00 | 2025-10-24
13:46 | 2025-10-24
13:39 | 2025-10-24
13:35 | 2025-10-24
13:20 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24