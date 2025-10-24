Advertisement

لبنان

وزير الداخلية استقبل المدير العام لـ"ليبان بوست" ووفداً أممياً

Lebanon 24
24-10-2025 | 13:08
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، المدير العام لشركة "ليبان بوست" أندريه الرامي ونائبه شادي مغامس، في حضور رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي.
وخلال اللقاء، تم البحث في المشاكل التي يواجهها المواطنون أثناء إنجاز معاملاتهم المرتبطة بمصلحة تسجيل السيارات والآليات.


وأكد وزير الداخلية "ضرورة أن تتخذ "ليبان بوست" الإجراءات اللازمة لتسهيل معاملات المواطنين وتسريعها".


من جهته، وعد الرامي بـ"زيادة عدد موظفي الشركة وتحسين برنامج المعاملات المعتمد، بما يساهم في الحد من الازدحام وتسهيل إنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن".


والتقى الوزير الحجار وفدا من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).


وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة المخدرات، وتطوير برامج الوقاية والدعم للأجهزة الأمنية المختصة.

 
وعرض مع محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الأوضاع الإنمائية والإدارية في المحافظة.


كذلك، استقبل الحجار الاستاذ صلاح سلام، والاستاذ سمير حمود، والمحامي صائب مطرجي.
