استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه اليوم، لشركة "ليبان بوست" أندريه ونائبه شادي مغامس، في حضور رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي.

وخلال اللقاء، تم البحث في المشاكل التي يواجهها المواطنون أثناء إنجاز معاملاتهم المرتبطة بمصلحة تسجيل السيارات والآليات.





وأكد وزير الداخلية "ضرورة أن تتخذ "ليبان بوست" الإجراءات اللازمة لتسهيل معاملات المواطنين وتسريعها".





، وعد الرامي بـ"زيادة عدد موظفي الشركة وتحسين برنامج المعاملات المعتمد، بما يساهم في الحد من الازدحام وتسهيل إنجاز المعاملات ".





والتقى الوزير الحجار وفدا من مكتب المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).





وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة المخدرات، وتطوير برامج الوقاية والدعم للأجهزة الأمنية المختصة.





وعرض مع محافظ بشير خضر الأوضاع الإنمائية والإدارية في المحافظة.