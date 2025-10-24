Advertisement

لبنان

كيف عبّر البابا اليوم عن زيارته المُقبلة إلى لبنان؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
24-10-2025 | 13:20
Doc-P-1433655-638969341430856421.jfif
كتب الكاهن مروان عاقوري الموجود حالياً في روما، وهو من أبرشية بيروت المارونية عبر حساباتهِ على مواقع التواصل الإجتماعيّ: "في لفتة لافتة خلال يوبيل السينودس، عبّر سيادة المطران منير خيرالله عن فرح اللبنانيّين المرتقب بزيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان
فكان ردّ البابا لافتاً من خلال ابتسامته الودّيّة الّتي قابلها تصفيق من الحاضرين.. إشارةً تؤكّد نيّة الحبر الأعظم في زيارة أرض الأرز، حاملاً رسالة الرجاء والسلام إلى كنيسة لبنان وشعبه".
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص "لبنان 24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24