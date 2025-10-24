23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كرامي توضح: مشروع القانون للعقود الاستثنائية أصبح بلا جدوى
Lebanon 24
24-10-2025
|
13:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضحت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، أن مشروع القانون الخاص بمنح الحق بالعقود الاستثنائية، الذي صوت
مجلس الوزراء
على رده لمجلس النواب لعدم جدواه، جاء نتيجة انتهاء العمل بالقانون الحالي الذي يحظر التوظيف والتعاقد الجديد وشراء الخدمات لصالح
الإدارات العامة
من وزارات ومؤسسات القطاع العام، مع انتهاء موازنة العام 2025.
Advertisement
وقالت كرامي إن "مشروع القانون الذي كان يهدف إلى الحصول على استثناء من حظر التوظيف والتعاقد أصبح بلا جدوى، نظراً لانقضاء أو قرب انتهاء مهلة تطبيق القانون الحالي".
واستغربت
الوزيرة
"الضجة المثارة حول هذا الموضوع"، مؤكدة أنها تعمل حالياً على تنظيم واقع التعاقد في الوزارة وتوحيد المسميات الوظيفية، وستسعى إلى تلبية الحاجة الفعلية للتعاقد في
الهيئة التعليمية
والإدارية، بما يضمن قدرة التعليم الرسمي على تأدية دوره وتأمين حق جميع المواطنين في التعليم بكفاءة وجودة عالية.
مواضيع ذات صلة
توم براك: أعتقد أن خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية "جيدة" لكنها بلا جدوى ولا تساعد
Lebanon 24
توم براك: أعتقد أن خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية "جيدة" لكنها بلا جدوى ولا تساعد
25/10/2025 02:26:37
25/10/2025 02:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: الشعب الإيراني يرى أن التفاوض مع أميركا بلا جدوى
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: الشعب الإيراني يرى أن التفاوض مع أميركا بلا جدوى
25/10/2025 02:26:37
25/10/2025 02:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس النواب يُقر مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
Lebanon 24
مجلس النواب يُقر مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
25/10/2025 02:26:37
25/10/2025 02:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: لا تنمية بلا سلام ولا سلام بلا عدالة ولا عدالة بلا حقوقِ الإنسان وفي طليعتِها الحقُ في الحياةِ بكرامة
Lebanon 24
عون: لا تنمية بلا سلام ولا سلام بلا عدالة ولا عدالة بلا حقوقِ الإنسان وفي طليعتِها الحقُ في الحياةِ بكرامة
25/10/2025 02:26:37
25/10/2025 02:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الهيئة التعليمية
الإدارات العامة
مجلس الوزراء
هيئة التعليم
الوزيرة
مي تو
الحص
داري
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الجمعة
Lebanon 24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الجمعة
16:55 | 2025-10-24
24/10/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نموذج لـ"حزب الله" خارج لبنان؟ صحيفة إسرائيلية تتحدّث!
Lebanon 24
نموذج لـ"حزب الله" خارج لبنان؟ صحيفة إسرائيلية تتحدّث!
16:26 | 2025-10-24
24/10/2025 04:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة: "لا غاز" في البلوك رقم "8"
Lebanon 24
آخر معلومة: "لا غاز" في البلوك رقم "8"
16:05 | 2025-10-24
24/10/2025 04:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يتلقون أموالاً بـ"الخطأ"!
Lebanon 24
لبنانيون يتلقون أموالاً بـ"الخطأ"!
15:59 | 2025-10-24
24/10/2025 03:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟
15:32 | 2025-10-24
24/10/2025 03:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:35 | 2025-10-24
24/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:30 | 2025-10-24
24/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
06:26 | 2025-10-24
24/10/2025 06:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-10-24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الجمعة
16:26 | 2025-10-24
نموذج لـ"حزب الله" خارج لبنان؟ صحيفة إسرائيلية تتحدّث!
16:05 | 2025-10-24
آخر معلومة: "لا غاز" في البلوك رقم "8"
15:59 | 2025-10-24
لبنانيون يتلقون أموالاً بـ"الخطأ"!
15:32 | 2025-10-24
بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟
15:24 | 2025-10-24
البزري يواصل جهوده لمعالجة أزمة المياه في عبرا
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
25/10/2025 02:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
25/10/2025 02:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
25/10/2025 02:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24