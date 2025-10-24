كرامي توضح: مشروع القانون للعقود الاستثنائية أصبح بلا جدوى

Advertisement

أوضحت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، أن مشروع القانون الخاص بمنح الحق بالعقود الاستثنائية، الذي صوت على رده لمجلس النواب لعدم جدواه، جاء نتيجة انتهاء العمل بالقانون الحالي الذي يحظر التوظيف والتعاقد الجديد وشراء الخدمات لصالح من وزارات ومؤسسات القطاع العام، مع انتهاء موازنة العام 2025.وقالت كرامي إن "مشروع القانون الذي كان يهدف إلى الحصول على استثناء من حظر التوظيف والتعاقد أصبح بلا جدوى، نظراً لانقضاء أو قرب انتهاء مهلة تطبيق القانون الحالي".واستغربت "الضجة المثارة حول هذا الموضوع"، مؤكدة أنها تعمل حالياً على تنظيم واقع التعاقد في الوزارة وتوحيد المسميات الوظيفية، وستسعى إلى تلبية الحاجة الفعلية للتعاقد في والإدارية، بما يضمن قدرة التعليم الرسمي على تأدية دوره وتأمين حق جميع المواطنين في التعليم بكفاءة وجودة عالية.