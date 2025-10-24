Advertisement

لبنان

ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!

Lebanon 24
24-10-2025 | 14:00
تمكّن شبانٌ في حي السلم، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على شخصٍ من التابعية السورية كان يُحاول اختطاف فتاة بالقرب من جامع العرب.
وذكر شهود عيان أن الخاطفين كانوا 3 أشخاص، وقد تمكن سكان الحي من إلقاء القبض على شخصٍ منهم.
 
 

