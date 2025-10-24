ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!

تمكّن شبانٌ في حي السلم، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على شخصٍ من التابعية كان يُحاول اختطاف فتاة بالقرب من العرب.

وذكر شهود أن الخاطفين كانوا 3 أشخاص، وقد تمكن سكان الحي من إلقاء القبض على شخصٍ منهم.