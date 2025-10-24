هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف

نشرت صحيفة "ذا ناشيونال" تقريراً جديداً سأل فيه عن الدروس التي يُمكن تطبيقها من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على .

Advertisement



التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" قال إنه "رغم أنّ لبنان لم تتم دعوته إلى قمة شرم الشيخ في 13 تشرين الأول الجاري بشأن إنهاء حرب غزة، إلا أنّ المسؤولين اللبنانيين يراقبون عن كثب كيفية تقدم إنهاء الأعمال العدائية في غزة، لأن هذا قد يؤثر على وضعهم غير المؤكد إلى حد كبير".



وتابع: "لقد ظهرت إشارة واضحة إلى هذا الارتباط في اليوم نفسه الذي عقدت فيه القمة، عندما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لمجموعة من الصحافيين إن الجو العام اليوم هو جو تسويات، وبالتالي لا بد من التفاوض مع إسرائيل؛ أما شكل التفاوض، فسيحدد في حينه".





التقرير أكمل: "بعد أسبوع، بدا أن المبعوث الأميركي المؤقت إلى لبنان، توم برّاك، يؤيد هذا الرأي، عندما نشر قائلاً إنه يجب أن تكون المرحلة الثانية من الإطار الأمني لإسرائيل هي نزع سلاح داخل لبنان وبدء مناقشات أمنية وحدودية مع إسرائيل. كذلك حذر براك من أنه بدون ذلك، سيُواجه الذراع العسكري لحزب الله حتماً مواجهة كبرى مع إسرائيل".



وأضاف: "منذ أن سهّلت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وقف إطلاق النار في لبنان في تشرين الثاني الماضي، سادت حالة من اللاحرب واللاسلم. وللتوصل إلى اتفاق، منحت إسرائيل خطاباً جانبياً يسمح لها بشن هجوم ضد تهديدات حزب الله المزعومة. وهذا يعني عملياً أن وقف إطلاق النار فُرض على جانب واحد. في غضون ذلك، حُثّت السلطات على نزع سلاح حزب الله، وفي ظل غياب ذلك، واصلت إسرائيل قصف حزب الله والمواقع المدنية في لبنان، بالإضافة إلى استهداف عناصره".





وأكمل: "عندما قدّم برّاك جدولاً زمنياً لنزع سلاح حزب الله في الصيف، وافق اللبنانيون على خطته، وكانوا يأملون أن يؤدي ذلك إلى الحد من الهجمات . إلا أن المبعوث فشل في الحصول على موافقة إسرائيل على خطته، مما دفع اللبنانيين إلى إعلان فشلها، رغم عدم نيتهم فرض احتكار الدولة للسلاح. لم يحظَ برّاك بدعم البيت الأبيض أو في محادثاته مع إسرائيل، ومن المتوقع أن يُسلّم ملف لبنان قريباً إلى جهة أخرى".





التقرير قال أيضاً: "في غضون ذلك، تُفيد التقارير أن السفير الأميركي المعين حديثاً في ، ميشال عيسى، سيكون المسؤول عن السياسة اللبنانية. نشأ السيد عيسى في لبنان، وهو مقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأشارت تقارير إعلامية لبنانية إلى أن ربما يُعِدّون خطة جديدة للبلاد، تُكمّل مقترح براك، ومستوحاة من خطة ترامب بشأن غزة".





وقال: "بما أن وضعي غزة ولبنان مختلفان، فماذا يعني هذا؟ تشير بعض التقارير الإعلامية إلى أن آلية التدرج المتأصلة في خطة غزة - حيث تؤدي أفعال أحد الطرفين إلى أفعال مماثلة من الطرف الآخر - جزء منها. كذلك، تشير إلى أن الخطة الأميركية تتضمن، على ما يبدو، مبدأ المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ومن هنا تأتي أهمية تصريحات عون وبرّاك".





وتابع: "لا يزال اللبنانيون مُصرّين على أنه حتى لو تواصل لبنان وإسرائيل، فإن المفاوضات يجب أن تُجرى عبر الأميركيين، وبمعنى آخر، رسمياً على الأقل، لم يُقبل أيٌّ من المفاوضات المباشرة. بالنسبة للبنانيين، يُعدّ اتفاق تشرين الأول 2022 بشأن الحدود البحرية نموذجاً جيداً يُحتذى به، إذ تضمن مفاوضات غير مباشرة".





واستكمل: "ماذا ستشمل هذه المفاوضات؟ من المؤكد أنها ستسعى إلى وضع اللمسات الأخيرة على الحدود البرية، في ظل استمرار الخلاف بين لبنان وإسرائيل حول 13 نقطة على طول الحدود. كذلك، ستشمل بالتأكيد ترتيبات أمنية، مع احتمال كبير أن تسعى إسرائيل إلى إنشاء نظام إنذار مبكر داخل لبنان، وربما حتى فرض منطقة حدودية لبنانية خالية من السكان".





وأضاف: "كان الافتراض الأميركي العام الماضي، الذي طرحه مبعوث إدارة بايدن، آموس هوشتاين، هو أن ترسيم الحدود البرية سيُزيل أي ذريعة لحزب الله لمواصلة مقاومته في الجنوب بدعوى احتلال إسرائيل لأجزاء من لبنان، ويبدو أن إدارة ترامب تُوافق على هذا النهج. كذلك، كان لاتفاق غزة تداعيات أخرى، هذه المرة على حزب الله، فموافقة حماس على اتفاق يتضمن نزع سلاحها وإعادة الرهائن ستُجد صداها في المشهد اللبناني. وكما أشار مهند من مركز كارنيغي للشرق الأوسط، فإنه بإمكان الحكومة اللبنانية أن تتوجه إلى حزب الله وتقول له إنّ حليفك الاستراتيجي وافق على خطة تتضمن نزع سلاحه، فلماذا لا توافق أنت؟".





وتابع: "يُمكن الإشارة إلى أن حماس لم توافق على نزع سلاحها، لكن لا شك أن الحركة ملتزمة بخطة تدعو صراحةً إلى ذلك. إذا لم تُطبّق خارطة طريق ترامب، فسنعود على الأرجح إلى حالة حرب، حيث لن يكون لحماس أي نفوذ من خلال الرهائن الذين كانت تسيطر عليهم سابقاً".





وقال: "مع ذلك، قد يكون لغزة تداعيات أخرى على لبنان. فقد فشل عامان من الهجوم الشرس على القطاع في القضاء على حماس، التي سعت الأسبوع الماضي إلى إعادة تأكيد سلطتها من خلال إعدام معارضيها علناً. في الواقع، للتوصل إلى اتفاق، تفاوضت الولايات المتحدة مباشرةً مع كبار قادة الحركة. فماذا يعني هذا إذًا بالنسبة للحل العسكري لسلاح حزب الله في لبنان؟ أصبح من الصعب الآن على الراغبين في مثل هذه النتيجة إثبات أن الأمر سيسير بسلاسة".





وأضاف: "في الواقع، لا تُوافق أي منظمة سياسية - عسكرية طوعاً على القضاء عليها، فيما لا يُتوقع من حزب الله أن يفعل ذلك أيضاً. إذا انتهى الأمر بالأميركيين إلى قبول هذا الواقع في غزة، لا سيما لأن السيد ترامب لا يريد تقويض خطته لوقف إطلاق النار، فسيكون من الصعب عليهم اتخاذ موقف حازم في ما يتعلق بلبنان".





وختم: "إن اللجوء إلى نتائج عسكرية تبسيطية ليس الحل الأمثل، بل يتطلب الأمر سبيلاً أكثر إبداعاً لكسر الجمود بشأن سلاح حزب الله. فإذا اتجه اللبنانيون نحو المفاوضات مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود، سيضيق هامش المناورة أمام الحزب. كذلك، لا يمكن التوصل إلى حل في لبنان إلا من خلال التقدم بصبر، من خلال عملية تسعى إلى إيجاد حلول سياسية وتتجنب العنف".

