لبنان
في آخر تصريح... هذا ما أعلنه السفير الأميركي الجديد بشأن لبنان
Lebanon 24
24-10-2025
|
15:05
أوضح السفير الأميركي المعيَّن إلى
بيروت
ميشال
عيسى
أنّ "سياسة
الولايات المتحدة
تبقى ثابتة".
وفي كلمة له أمام
الجالية اللبنانية
في
واشنطن
، شدد
عيسى على
أنّ "
الحكومة اللبنانية
هي السلطة الشرعية الوحيدة التي تمثّل جميع المواطنين، والجيش والمؤسسات الرسمية يجب أن تُحترم وتُدعَم وتعمل من دون أي تدخّل".
وقال عيسى إنّ "صبر
المجتمع الدولي
ليس
بلا حدود
"، مشيرا إلى أنّ "الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي واقعٍ يجعل
لبنان
يسمح لجماعاتٍ تهدّد السلام أو تعادي الشعب الأميركي".
وأعلن أنّ "الولايات المتحدة وشركاءها مستعدّون لمساعدة لبنان، لكنّ هذه المساعدة يجب أن تترافق مع وحدة وطنية ومسؤولية".
