Advertisement

لبنان

في آخر تصريح... هذا ما أعلنه السفير الأميركي الجديد بشأن لبنان

Lebanon 24
24-10-2025 | 15:05
A-
A+
Doc-P-1433683-638969409815809513.jpg
Doc-P-1433683-638969409815809513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضح السفير الأميركي المعيَّن إلى بيروت ميشال عيسى أنّ "سياسة الولايات المتحدة تبقى ثابتة".
Advertisement


وفي كلمة له أمام الجالية اللبنانية في واشنطن، شدد عيسى على أنّ "الحكومة اللبنانية هي السلطة الشرعية الوحيدة التي تمثّل جميع المواطنين، والجيش والمؤسسات الرسمية يجب أن تُحترم وتُدعَم وتعمل من دون أي تدخّل".


وقال عيسى إنّ "صبر المجتمع الدولي ليس بلا حدود"، مشيرا إلى أنّ "الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي واقعٍ يجعل لبنان يسمح لجماعاتٍ تهدّد السلام أو تعادي الشعب الأميركي".


وأعلن أنّ "الولايات المتحدة وشركاءها مستعدّون لمساعدة لبنان، لكنّ هذه المساعدة يجب أن تترافق مع وحدة وطنية ومسؤولية".
مواضيع ذات صلة
آخر تصريح.. هذا ما أعلنه وزير الخارجية بشأن انتخابات المغتربين
lebanon 24
25/10/2025 02:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تصريح… هذا ما أعلنه برّاك بشأن نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
25/10/2025 02:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح أميركي جديد عن لبنان... هذا مضمونه
lebanon 24
25/10/2025 02:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24
عن لبنان.. هذا آخر ما قاله السفير السعودي
lebanon 24
25/10/2025 02:27:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الجالية اللبنانية

الحكومة اللبنانية

الولايات المتحدة

المجتمع الدولي

ميشال عيس

اللبنانية

عيسى على

بلا حدود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-10-24
16:26 | 2025-10-24
16:05 | 2025-10-24
15:59 | 2025-10-24
15:32 | 2025-10-24
15:24 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24