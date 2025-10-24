في آخر تصريح... هذا ما أعلنه السفير الأميركي الجديد بشأن لبنان

Advertisement

وفي كلمة له أمام في ، شدد أنّ " هي السلطة الشرعية الوحيدة التي تمثّل جميع المواطنين، والجيش والمؤسسات الرسمية يجب أن تُحترم وتُدعَم وتعمل من دون أي تدخّل".وقال عيسى إنّ "صبر ليس "، مشيرا إلى أنّ "الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي واقعٍ يجعل يسمح لجماعاتٍ تهدّد السلام أو تعادي الشعب الأميركي".وأعلن أنّ "الولايات المتحدة وشركاءها مستعدّون لمساعدة لبنان، لكنّ هذه المساعدة يجب أن تترافق مع وحدة وطنية ومسؤولية".