لبنان

دولاراتُ تنقل من لبنان إلى سوريا.. هكذا تم استخدامها

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
24-10-2025 | 15:13
مع عودة نازحين سوريين من لبنان إلى بلادهم، تبيّن أن كثيرين منهم أخذوا معهم ملاءة مالية من آلاف الدولارات وذلك بغية افتتاح مشاريع لهم في سوريا
الأمر هذا حصل فعلاً خلال الشهرين الماضيين، حيث أسس كثيرون مصالح لهم في مناطقهم ومدنهم، وذلك باستخدام أموالٍ جنوها من لبنان.
 

ويقولُ أحد النازحين الذين عادوا إلى سوريا لـ"لبنان24" إنَّه استطاع نقل ما لا يقل عن 3000 دولار إلى سوريا عبر البر، وقد افتتح هناك "إكسبرس" لبيع القهوة، وهي مهنة كان يزاولها في لبنان قبيل مغادرته.
 

أيضاً، تبين أن هناك مصالح أسسها السوريون هنا بات لها فروع أخرى في سوريا، حيث تم الحفاظ على المصالح التي تم افتتاحها في لبنان بينما تتم إدارة مصالح أخرى مماثلة في سوريا.
المصدر: خاص "لبنان 24"
