لبنان
دولاراتُ تنقل من لبنان إلى سوريا.. هكذا تم استخدامها
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
24-10-2025
|
15:13
photos
مع عودة نازحين سوريين من
لبنان
إلى بلادهم، تبيّن أن كثيرين منهم أخذوا معهم ملاءة مالية من آلاف الدولارات وذلك بغية افتتاح مشاريع لهم في
سوريا
.
الأمر هذا حصل فعلاً خلال الشهرين الماضيين، حيث أسس كثيرون مصالح لهم في مناطقهم ومدنهم، وذلك باستخدام أموالٍ جنوها من لبنان.
ويقولُ أحد
النازحين
الذين عادوا إلى سوريا لـ
"
لبنان24
"
إنَّه استطاع نقل ما لا يقل عن 3000 دولار إلى سوريا عبر البر، وقد افتتح هناك "إكسبرس" لبيع القهوة، وهي مهنة كان يزاولها في لبنان قبيل مغادرته.
أيضاً، تبين أن هناك مصالح أسسها السوريون هنا بات لها فروع أخرى في سوريا، حيث تم الحفاظ على المصالح التي تم افتتاحها في لبنان بينما تتم إدارة مصالح أخرى مماثلة في سوريا.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
النازحين
لبنان24
دارت
تابع
الأكثر قراءة
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:35 | 2025-10-24
24/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:30 | 2025-10-24
24/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
06:26 | 2025-10-24
24/10/2025 06:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
