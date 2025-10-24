دولاراتُ تنقل من لبنان إلى سوريا.. هكذا تم استخدامها

مع عودة نازحين سوريين من إلى بلادهم، تبيّن أن كثيرين منهم أخذوا معهم ملاءة مالية من آلاف الدولارات وذلك بغية افتتاح مشاريع لهم في .

الأمر هذا حصل فعلاً خلال الشهرين الماضيين، حيث أسس كثيرون مصالح لهم في مناطقهم ومدنهم، وذلك باستخدام أموالٍ جنوها من لبنان.



ويقولُ أحد الذين عادوا إلى سوريا لـ" " إنَّه استطاع نقل ما لا يقل عن 3000 دولار إلى سوريا عبر البر، وقد افتتح هناك "إكسبرس" لبيع القهوة، وهي مهنة كان يزاولها في لبنان قبيل مغادرته.