Advertisement

لبنان

البزري يواصل جهوده لمعالجة أزمة المياه في عبرا

Lebanon 24
24-10-2025 | 15:24
A-
A+
Doc-P-1433686-638969416617732141.png
Doc-P-1433686-638969416617732141.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري متابعة ملف انقطاع المياه في منطقة عبرا، من خلال سلسلة اتصالات أجراها مع مصلحة مياه لبنان الجنوبي والمسؤولين المعنيين، سعياً لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة للأزمة.
Advertisement

وأوضح البزري أن العمل مستمر على تجهيز وتشغيل مضخة ثالثة خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة، ما سيسهم في رفع نسبة التغذية المائية بشكل ملموس، خصوصاً بعد إصلاح الأعطال التي طرأت على المضخات القديمة.

كما تابع النائب عن كثب مشروع حفر بئر جديد في المنطقة بتمويل من منظمة اليونيسف، لتعزيز مصادر المياه وضمان استمرارية الخدمة لسكان عبرا.
مواضيع ذات صلة
الرافعي تترأس اجتماعاً لمعالجة أزمة النفايات العشوائية
lebanon 24
25/10/2025 02:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء مرتقب بين عون وسلام لمعالجة تداعيات أزمة إضاءة صخرة الروشة وجلسة تشريعية غداً
lebanon 24
25/10/2025 02:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري يتفقد تجمع مياه الأمطار في تعمير عين الحلوة ويعد بحلول عاجلة
lebanon 24
25/10/2025 02:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في بعلبك لمناقشة معالجة تعديات مجرى مياه نبع اللبو
lebanon 24
25/10/2025 02:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد الرحمن البزري

مصلحة مياه لبنان

عبد الرحمن ال

عبد الرحمن

مياه لبنان

اليونيسف

نائب ال

الرحمن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-10-24
16:26 | 2025-10-24
16:05 | 2025-10-24
15:59 | 2025-10-24
15:32 | 2025-10-24
15:16 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24