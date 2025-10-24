23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البزري يواصل جهوده لمعالجة أزمة المياه في عبرا
Lebanon 24
24-10-2025
|
15:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل النائب الدكتور
عبد الرحمن البزري
متابعة ملف انقطاع المياه في منطقة
عبرا
، من خلال سلسلة اتصالات أجراها مع
مصلحة مياه لبنان
الجنوبي والمسؤولين المعنيين، سعياً لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة للأزمة.
Advertisement
وأوضح
البزري
أن العمل مستمر على تجهيز وتشغيل مضخة ثالثة خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة، ما سيسهم في رفع نسبة التغذية المائية بشكل ملموس، خصوصاً بعد إصلاح الأعطال التي طرأت على المضخات القديمة.
كما تابع النائب عن كثب مشروع حفر بئر جديد في المنطقة بتمويل من منظمة
اليونيسف
، لتعزيز مصادر المياه وضمان استمرارية الخدمة لسكان عبرا.
مواضيع ذات صلة
الرافعي تترأس اجتماعاً لمعالجة أزمة النفايات العشوائية
Lebanon 24
الرافعي تترأس اجتماعاً لمعالجة أزمة النفايات العشوائية
25/10/2025 02:27:17
25/10/2025 02:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء مرتقب بين عون وسلام لمعالجة تداعيات أزمة إضاءة صخرة الروشة وجلسة تشريعية غداً
Lebanon 24
لقاء مرتقب بين عون وسلام لمعالجة تداعيات أزمة إضاءة صخرة الروشة وجلسة تشريعية غداً
25/10/2025 02:27:17
25/10/2025 02:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري يتفقد تجمع مياه الأمطار في تعمير عين الحلوة ويعد بحلول عاجلة
Lebanon 24
البزري يتفقد تجمع مياه الأمطار في تعمير عين الحلوة ويعد بحلول عاجلة
25/10/2025 02:27:17
25/10/2025 02:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع في بعلبك لمناقشة معالجة تعديات مجرى مياه نبع اللبو
Lebanon 24
اجتماع في بعلبك لمناقشة معالجة تعديات مجرى مياه نبع اللبو
25/10/2025 02:27:17
25/10/2025 02:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد الرحمن البزري
مصلحة مياه لبنان
عبد الرحمن ال
عبد الرحمن
مياه لبنان
اليونيسف
نائب ال
الرحمن
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الجمعة
Lebanon 24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الجمعة
16:55 | 2025-10-24
24/10/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نموذج لـ"حزب الله" خارج لبنان؟ صحيفة إسرائيلية تتحدّث!
Lebanon 24
نموذج لـ"حزب الله" خارج لبنان؟ صحيفة إسرائيلية تتحدّث!
16:26 | 2025-10-24
24/10/2025 04:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة: "لا غاز" في البلوك رقم "8"
Lebanon 24
آخر معلومة: "لا غاز" في البلوك رقم "8"
16:05 | 2025-10-24
24/10/2025 04:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يتلقون أموالاً بـ"الخطأ"!
Lebanon 24
لبنانيون يتلقون أموالاً بـ"الخطأ"!
15:59 | 2025-10-24
24/10/2025 03:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟
15:32 | 2025-10-24
24/10/2025 03:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:35 | 2025-10-24
24/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:30 | 2025-10-24
24/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
06:26 | 2025-10-24
24/10/2025 06:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-10-24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الجمعة
16:26 | 2025-10-24
نموذج لـ"حزب الله" خارج لبنان؟ صحيفة إسرائيلية تتحدّث!
16:05 | 2025-10-24
آخر معلومة: "لا غاز" في البلوك رقم "8"
15:59 | 2025-10-24
لبنانيون يتلقون أموالاً بـ"الخطأ"!
15:32 | 2025-10-24
بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟
15:16 | 2025-10-24
من "الصحة".. بيانٌ عن غارة زوطر
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
25/10/2025 02:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
25/10/2025 02:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
25/10/2025 02:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24