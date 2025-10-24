Advertisement

لبنان

من "الصحة".. بيانٌ عن غارة زوطر

Lebanon 24
24-10-2025 | 15:16
أعلنت وزارة الصحة، مساء الجمعة، استشهاد مواطن إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة زوطر - قضاء النبطية.
وذكرت الوزارة أن القصف الإسرائيلي أسفر أيضاً عن سقوط جريح.
 
 
