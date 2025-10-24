Advertisement

لبنان

لبنانيون يتلقون أموالاً بـ"الخطأ"!

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
24-10-2025 | 15:59
أفيد بأنّ مواطنين تلقوا "تحويلات مالية" عن طريق الخطأ من وزارة الشؤون الاجتماعية كان يُفترض أن تصل إلى المستفيدين منها، لكن هذا الأمر لم يحصل.
الأموال هذه مرصودة من برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تموله وزارة الشؤون الإجتماعية، في حين أن الثغرة في عملية تحويل الأموال تكمن في أن رسائل استلامها كانت تصل إلى أرقام هاتفية غير تلك الموجودة بحوزة المستفيدين، ما يمنع هؤلاء من استلامها.ج
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

وزارة الشؤون الاجتماعية

الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون

خاص "لبنان 24"

