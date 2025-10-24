Advertisement

لبنان

توتر في بلدة لبنانية.. إشكال يؤدي إلى "إحراق منازل"

Lebanon 24
24-10-2025 | 13:57
أقدم عدد من الشبان من آل "م"، عصر اليوم الجمعة، على إحراق عدد من المنازل العائدة لآل "م" في بلدة العمايروادي خالد.
ووفقاً للمعلومات فإن الحادث يأتي على خلفية إشكال سابق كان قد راح ضحيته الشاب "ع.م".


وأفادت المصادر بأن التوتر ساد البلدة وسط تجدّد الإشكالات بين العائلتين بين الحين والآخر، فيما لم يفد عم سقوط إصابات والأضرار ماديّة.
 
 
 
وادي خالد.

العماير

