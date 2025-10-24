توتر في بلدة لبنانية.. إشكال يؤدي إلى "إحراق منازل"

أقدم عدد من الشبان من آل "م"، عصر اليوم الجمعة، على إحراق عدد من المنازل العائدة لآل "م" في بلدة –

Advertisement

ووفقاً للمعلومات فإن الحادث يأتي على خلفية إشكال سابق كان قد راح ضحيته الشاب "ع.م".