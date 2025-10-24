Advertisement

لبنان

"الميكانيزم"نحو إدارة الهدوء المقبول نسبيًا في الجنوب

Lebanon 24
24-10-2025 | 22:27
A-
A+
Doc-P-1433744-638969670997941936.jpg
Doc-P-1433744-638969670997941936.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تبدأ لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم" برئاسة الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد مرحلة جديدة من عملها، عنوانها الانتظام والفعالية وتثبيت قواعد عمل مستدامة، في محاولة للانتقال من مرحلة الأعمال العدائية التي لم تتوقف إسرائيليًا إلى إدارة الهدوء المقبول نسبيًا في الجنوب وصولًا إلى ما هو مأمول والذي يتمثل في ترسيخ استقرار فعلي على الأرض.
Advertisement

وكتب داوود رمال في" نداء الوطن": الانطلاقة لا تقتصر على إعادة انتظام الاجتماعات كل أسبوعين فحسب، بل تشمل أيضًا، بحسب مصدر وزاري معني "تكثيف التواصل عبر لقاءات مساعدة تُعقد خلال الفترات الفاصلة، ما يعكس توجّهًا نحو تحويل اللجنة إلى غرفة عمليات دائمة المراقبة، ذات فعالية ملموسة بعدما تحولت منذ إنشائها إلى آلية معطلة وغير قادرة على إنجاز المطلوب منها نتيجة عوامل ذاتية وأخرى خارجة عن إرادتها".

اللافت في النسق الجديد لعمل اللجنة هو ما كشفه المصدر الوزاري وهو "الاتجاه إلى وجود ممثل دائم لرئيسها في الجانب الإسرائيلي، بما يتيح تسريع التنسيق الميداني واحتواء أي توتر قبل تحوّله إلى تصعيد واسع. هذه الخطوة، وإن حملت دلالات تقنية، إلا أنها تعبّر عن مقاربة مختلفة للجنرال كليرفيلد، قائمة على بناء شبكة اتصال فورية تُحاكي طبيعة الانتهاكات المتكررة على الحدود الجنوبية، حيث غالبًا ما يسبق الغارات والتحركات العسكرية ردّ دبلوماسي أو سياسي".
غير أن العنصر الأهم في خطة الانطلاقة الجديدة يتمثل في اعتماد "آلية الكشف الميداني"، أي التحقق من المزاعم الإسرائيلية بشأن وجود أسلحة أو منشآت عسكرية في مناطق محددة، قبل أن تتحول تلك المزاعم إلى مبرر لعدوان جديد. هذا الإجراء، يوضح المصدر أنه "لقي تجاوبًا لبنانيًا، لأنه قد يشكّل خطوة متقدمة للحد من الدمار وتخفيف الخسائر البشرية والمادية، ويمهّد لتكريس مبدأ المساءلة الميدانية في وجه الادعاءات التي لطالما استخدمتها إسرائيل ذريعة لتوسيع استهدافها".
ويبدو أن الجنرال كليرفيلد يسعى إلى إرساء معادلة جديدة قوامها الربط بين المسارين الأمني والسياسي، إذ يشير المصدر إلى أنه "ليس من باب الصدفة تعمّده إبلاغ القيادات اللبنانية التي التقاها بأن وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بيروت بات وشيكًا جدًا وأنه أنهى كل الترتيبات التي تمكنه من القدوم إلى لبنان في أي لحظة، ما يعني إعادة تفعيل القناة الدبلوماسية الأميركية بالتوازي مع الجهد الميداني للجنة. بهذا المعنى، فإن "الميكانيزم" تتحول إلى أداة مزدوجة؛ فهي من جهة، ضمان استمرار وقف الأعمال العدائية ومتابعة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، ومن جهة أخرى، دعم المسار السياسي الهادف إلى تثبيت اتفاق وقف النار وتحويله إلى التزام دائم".
 
مواضيع ذات صلة
لبنان يطالب "الميكانيزم" بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها..وكليرفيلد يتعهّد "باداء مختلف"
lebanon 24
25/10/2025 09:49:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بين مجزرة بنت جبيل واجتماع "الميكانيزم": أي "سلام" يتحدّث عنه نتنياهو؟
lebanon 24
25/10/2025 09:49:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
lebanon 24
25/10/2025 09:49:46 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارات أميركية مرتقبة الشهر المقبل وميقاتي مع اعتماد التفاوض عبر "الميكانيزم"
lebanon 24
25/10/2025 09:49:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

دبلوماسي

إسرائيل

الغارات

التزام

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:43 | 2025-10-25
02:30 | 2025-10-25
02:15 | 2025-10-25
02:05 | 2025-10-25
02:00 | 2025-10-25
01:45 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24