26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
6
o
بشري
22
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل من اصابات ملاريا في لبنان؟
Lebanon 24
24-10-2025
|
23:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت راجانا
حمية
في "الاخبار": أثار تسريب تعميم لوزارة الصحة وُزّع على المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات، أخيراً، حول مرض الملاريا وأهمية الإسراع في التشخيص والإبلاغ عنه، موجة ذعر، بعدما وردت فيه إشارة إلى «تسجيل حالات ملاريا لم يثبت سفرها في الفترة الأخيرة».
Advertisement
التعميم الذي أثار الهلع «ليس موجّهاً للناس» وفق رئيسة مصلحة الطب الوقائي الدكتورة
عاتكة بري
، لافتة إلى أنه «تذكيري» للمؤسسات الصحية، بعدما تبيّن أن سيدة أُدخلت إلى أحد المستشفيات الجامعية قبل شهرين، «خضعت لتشخيص خاطئ، وأعطيت علاجات لالتهاب في
المسالك البولية
، قبل أن يتبيّن مع تدهور حالتها أنها مُصابة بالملاريا».
وإلى ذلك، «سجّل
لبنان
أكثر من مرة حالات لم يثبت سفرها، ولذلك لا شيء غير طبيعي». وفي السياق، اتّخذت الوزارة إجراءات احترازية للتأكّد من عدم وجود عدوى محلية، وهو ما تفعله عند تسجيل أي إصابة غير مرتبطة بسفر، «إذ قمنا بإجراء فحوص في الأمكنة التي كان يتواجد فيها المُصاب وأجرينا فحوصاً للمخالطين وكانت جميعها سلبية»، كما «تواصلت الوزارة مع خبراء مختصّين بعلم الحشرات للتأكّد مما إذا كان لدينا بعوض ناقل للعدوى وكانت النتائج أيضاً سلبية»، علماً أن الإصابة قد تحدث لأسبابٍ أخرى لا علاقة لها بالسفر، وأحياناً على إثْر نقل دم أو زرع أعضاء.
ولذلك، لا داعيَ للذعر. وتحسم
بري
بأن لا إجراءات استثنائية خارج ما تقوم به الوزارة، ولا شيء يستدعي اللجوء إلى أدوية وقائية «لأن هذه الأدوية تُعطى فقط لمن يقصدون بلداً تنتشر فيه الملاريا ولفترة زمنية محدّدة نظراً إلى تأثيراتها الجانبية على المدى الطويل».
مواضيع ذات صلة
زلزال قوي ضرب الأرجنتين.. هل من إصابات وخسائر؟
Lebanon 24
زلزال قوي ضرب الأرجنتين.. هل من إصابات وخسائر؟
25/10/2025 09:50:12
25/10/2025 09:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يقلل الكاكاو حقا من خطر الإصابة بأمراض القلب؟ دراسة تجيب
Lebanon 24
هل يقلل الكاكاو حقا من خطر الإصابة بأمراض القلب؟ دراسة تجيب
25/10/2025 09:50:12
25/10/2025 09:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من علاقة بين تنظيف الأسنان والإصابة بسرطان البنكرياس؟ دراسة جديدة تكشف التفاصيل
Lebanon 24
هل من علاقة بين تنظيف الأسنان والإصابة بسرطان البنكرياس؟ دراسة جديدة تكشف التفاصيل
25/10/2025 09:50:12
25/10/2025 09:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في بسطرة محيط بلدة كفرشوبا ولا اصابات
Lebanon 24
"لبنان 24": درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في بسطرة محيط بلدة كفرشوبا ولا اصابات
25/10/2025 09:50:12
25/10/2025 09:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
المسالك البولية
وزارة الصحة
عاتكة بري
الطويل
لبنان
الملا
بوليت
جامع
تابع
قد يعجبك أيضاً
العثور على جثة عاملة إثيوبية في صيدا
Lebanon 24
العثور على جثة عاملة إثيوبية في صيدا
02:43 | 2025-10-25
25/10/2025 02:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
البادل في لبنان.. هكذا تحوّلت إلى أسلوب حياة وقطاع تجاري مزدهر
Lebanon 24
البادل في لبنان.. هكذا تحوّلت إلى أسلوب حياة وقطاع تجاري مزدهر
02:30 | 2025-10-25
25/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شائعات تطال الضاحية
Lebanon 24
شائعات تطال الضاحية
02:15 | 2025-10-25
25/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف ليلا في الضاحية الجنوبية.. وهذا ما تبين
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف ليلا في الضاحية الجنوبية.. وهذا ما تبين
02:05 | 2025-10-25
25/10/2025 02:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
سباق بين التصعيد الإسرائيلي والضغوطات الدولية
Lebanon 24
سباق بين التصعيد الإسرائيلي والضغوطات الدولية
02:00 | 2025-10-25
25/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
Lebanon 24
هل تُجهّز إسرائيل لضربة مُوسّعة على لبنان... ماذا كشفت مصادر؟
07:30 | 2025-10-24
24/10/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
15:05 | 2025-10-24
24/10/2025 03:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
06:26 | 2025-10-24
24/10/2025 06:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:43 | 2025-10-25
العثور على جثة عاملة إثيوبية في صيدا
02:30 | 2025-10-25
البادل في لبنان.. هكذا تحوّلت إلى أسلوب حياة وقطاع تجاري مزدهر
02:15 | 2025-10-25
شائعات تطال الضاحية
02:05 | 2025-10-25
إطلاق نار كثيف ليلا في الضاحية الجنوبية.. وهذا ما تبين
02:00 | 2025-10-25
سباق بين التصعيد الإسرائيلي والضغوطات الدولية
01:45 | 2025-10-25
"التيار" على خط بري - جعجع
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
25/10/2025 09:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
25/10/2025 09:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
25/10/2025 09:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24