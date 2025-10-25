الاحزاب تحصي "مقترعي الاغتراب"

Advertisement

لفت مصدرٌ احصائي إلى أن الأحزاب الفاعلة على الساحة والتي تعتبر نفسها استفادت من اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية الماضية سنة 2022 بعدد كبير من الحواصل أو كسر الحواصل، بدأت ماكيناتها الإنتخابية بدراسة كل الأقضية والدوائر بطريقة مركزة ودقيقة جداً لمعرفة ما هو عدد المغتربين الذين من المفترض أن يأتوا إلى من أجل التصويت لكي تبقى نتائج الدوائر هذه على حالها كما كانت عليه سنة 2022.المصدر لفت إلى أن هذه الأحزاب تدرك ضمنياً أن اقتراع المغتربين سيكون في لبنان وليس في الخارج كون يعتبرها معركته الأخيرة ومتمسك بموقفه إلى النهاية مهما قيل وسيقال عنه داخلياً وخارجياً.