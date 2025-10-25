Advertisement

لبنان

الاحزاب تحصي "مقترعي الاغتراب"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-10-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1433774-638969772271175933.jpg
Doc-P-1433774-638969772271175933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفت مصدرٌ احصائي إلى أن الأحزاب الفاعلة على الساحة اللبنانية والتي تعتبر نفسها استفادت من اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية الماضية سنة 2022 بعدد كبير من الحواصل أو كسر الحواصل، بدأت ماكيناتها الإنتخابية بدراسة كل الأقضية والدوائر بطريقة مركزة ودقيقة جداً لمعرفة ما هو عدد المغتربين الذين من المفترض أن يأتوا إلى لبنان من أجل التصويت لكي تبقى نتائج الدوائر هذه على حالها كما كانت عليه سنة 2022. 
Advertisement
المصدر لفت إلى أن هذه الأحزاب تدرك ضمنياً أن اقتراع المغتربين سيكون في لبنان وليس في الخارج كون الرئيس بري يعتبرها معركته الأخيرة ومتمسك بموقفه إلى النهاية مهما قيل وسيقال عنه داخلياً وخارجياً.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الحوثي: الأجهزة الأمنية التابعة لنا تعمل في مهمة لـ"تحصين الجبهة الداخلية من الاختراق"
lebanon 24
25/10/2025 09:50:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: نقل اجتماع الكابنيت إلى "مجمّع أكثر تحصينًا" بسبب تهديد الحوثي
lebanon 24
25/10/2025 09:50:24 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض: موضوع تصويت الاغتراب "معيوب"
lebanon 24
25/10/2025 09:50:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"كلنا بيروت": نرفض تأجيل الانتخابات ونخوضها في كل المناطق لتحصين الدولة وسيادتها
lebanon 24
25/10/2025 09:50:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الرئيس بري

اللبنانية

رئيس بري

ماكي

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:43 | 2025-10-25
02:30 | 2025-10-25
02:15 | 2025-10-25
02:05 | 2025-10-25
02:00 | 2025-10-25
01:45 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24