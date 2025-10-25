شائعات تطال الضاحية

Advertisement

ضجت في الساعات الماضية شائعات تتحدث عن خروج سكان الضاحية الجنوبية لبيروت إلى مناطق أخرى خوفاً من ضربات إسرائيلية محتملة.المعاينة الميدانية أظهرت أمراً مختلفاً، إذ تبين أنه الوضع هادئ فيما لا نزوح "فاقع" يذكر ، علماً أن عائلات عديدة عمدت إلى تأمين مساكن لها في مناطق عدة في والشمال واستقرت فيها ، بينما حافظت على ترددها الدائم نحو الضاحية.في الوقت نفسه، تحدثت المعلومات عن أنّ أمن " " يكثف رقابته في الضاحية ليلاً منعاً لحصول أي سرقات في الأحياء، بعد تزايد الشكاوى في هذا الصدد.وينشر الحزب عناصر مدنية على مختلف المفارق لمراقبة الشوارع، وذلك في إطار إجراءات ميدانية إحترازية وروتينية.