Advertisement

لبنان

شائعات تطال الضاحية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-10-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1433780-638969786293850386.jpg
Doc-P-1433780-638969786293850386.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ضجت في الساعات الماضية شائعات تتحدث عن خروج سكان الضاحية الجنوبية لبيروت إلى مناطق أخرى خوفاً من ضربات إسرائيلية محتملة.
المعاينة الميدانية أظهرت أمراً مختلفاً، إذ تبين أنه الوضع هادئ فيما لا نزوح "فاقع" يذكر ، علماً أن عائلات عديدة عمدت إلى تأمين مساكن لها في مناطق عدة في جبل لبنان والشمال واستقرت فيها منذ فترة، بينما حافظت على ترددها الدائم نحو الضاحية.
Advertisement
في الوقت نفسه، تحدثت المعلومات عن أنّ أمن "حزب الله" يكثف رقابته في الضاحية ليلاً منعاً لحصول أي سرقات في الأحياء، بعد تزايد الشكاوى في هذا الصدد.
وينشر الحزب عناصر مدنية على مختلف المفارق لمراقبة الشوارع، وذلك في إطار إجراءات ميدانية إحترازية وروتينية.


المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
شائعات تطالُ "تسليم السلاح"
lebanon 24
25/10/2025 11:56:56 Lebanon 24 Lebanon 24
شائعات تطال ترامب... وأطباء يتحدثون عن وضعه الصحيّ
lebanon 24
25/10/2025 11:56:56 Lebanon 24 Lebanon 24
شائعات تطال فناناً شهيراً... هكذا علّق على خبر وفاته
lebanon 24
25/10/2025 11:56:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"شائعات" تطال "الداخلية".. ما حقيقتها؟
lebanon 24
25/10/2025 11:56:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

جبل لبنان

حزب الله

منذ فترة

لبنان وا

إسرائيل

بيروت

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:43 | 2025-10-25
04:36 | 2025-10-25
04:30 | 2025-10-25
04:30 | 2025-10-25
04:00 | 2025-10-25
03:53 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24