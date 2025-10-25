Advertisement

لبنان

العثور على جثة عاملة إثيوبية في صيدا

Lebanon 24
25-10-2025 | 02:43
عُثر مساء أمس في مدينة صيدا على جثة عاملة إثيوبية بعدما أقدمت على الانتحار شنقاً في محيط سرايا صيدا الحكومية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وعمل عناصر الإسعاف على نقل الجثة إلى مستشفى صيدا الحكومي.

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وأسبابها.
 
