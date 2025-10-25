27
العثور على جثة عاملة إثيوبية في صيدا
Lebanon 24
25-10-2025
|
02:43
A-
A+
عُثر مساء أمس في مدينة
صيدا على
جثة عاملة إثيوبية بعدما أقدمت على الانتحار شنقاً في محيط سرايا
صيدا
الحكومية، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
وعمل عناصر الإسعاف على نقل الجثة إلى
مستشفى صيدا الحكومي
.
وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وأسبابها.
هاشم: من حقّ لبنان الُمطالبة بتنفيذ اتفاق وقف النار دون تأخير
Lebanon 24
هاشم: من حقّ لبنان الُمطالبة بتنفيذ اتفاق وقف النار دون تأخير
04:43 | 2025-10-25
25/10/2025 04:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة شمالا.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
Lebanon 24
ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة شمالا.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
04:36 | 2025-10-25
25/10/2025 04:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
برعاية وحضور ميقاتي ووزير الصحة.. افتتاح قسم غسيل الكلى في مستشفى المنية الحكومي
Lebanon 24
برعاية وحضور ميقاتي ووزير الصحة.. افتتاح قسم غسيل الكلى في مستشفى المنية الحكومي
04:30 | 2025-10-25
25/10/2025 04:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"التشليح" يتوسّع والردّ خجول.. مَنْ يضمن سلامة المارّة؟
Lebanon 24
"التشليح" يتوسّع والردّ خجول.. مَنْ يضمن سلامة المارّة؟
04:30 | 2025-10-25
25/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار الوطني الحر" يبحث عن حلول قبل الانتخابات
Lebanon 24
"التيار الوطني الحر" يبحث عن حلول قبل الانتخابات
04:00 | 2025-10-25
25/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
