في المنية.. إخماد حريق اندلع ليلا داخل شقة سكنية

تمكن عناصر الدفاع المدني في مركز من إخماد حريق ليلا اندلع داخل شقة سكنية في حي الضيعة ـ المنية، وفق ما أفادت مندوية " ".ووفقًا للمعلومات، فإن سبب الحريق يعود إلى ماسٍ كهربائي.وعمل عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران ومنع تمدّدها إلى الشقق المجاورة.وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.