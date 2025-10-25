Advertisement

لبنان

في المنية.. إخماد حريق اندلع ليلا داخل شقة سكنية

Lebanon 24
25-10-2025 | 02:49
تمكن عناصر الدفاع المدني في مركز المنية من إخماد حريق ليلا اندلع داخل شقة سكنية في حي الضيعة ـ المنية، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24". 
ووفقًا للمعلومات، فإن سبب الحريق يعود إلى ماسٍ كهربائي.

وعمل عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران ومنع تمدّدها إلى الشقق المجاورة.

وقد اقتصرت الأضرار على الماديات. 
مركز المني

لبنان 24

المنية

لبنان

