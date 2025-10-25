Advertisement

لبنان

شحادة: نحو لبنان رقمي متقدّم

Lebanon 24
25-10-2025 | 03:01
A-
A+
Doc-P-1433798-638969835141470308.png
Doc-P-1433798-638969835141470308.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُقدت في بيت المستقبل في بكفيا، طاولة مستديرة مع وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، خُصّصت لعرض مهام الوزارة ومشاريعها، ومناقشة خطة العمل التي يعتمدها الوزير منذ تسلّمه مهامه.
Advertisement

واستعرض شحادة خلال اللقاء أبرز القوانين والمشاريع التي تعمل عليها الوزارة لتحديث البنية الرقمية في لبنان، مشدّدًا على "أهمية الطاقات البشرية اللبنانية التي تشكّل الركيزة الأساسية لأي تطور تكنولوجي مستدام". كما تناول واقع البيئة الحاضنة للشركات الناشئة ودورها في دعم الابتكار وخلق فرص عمل جديدة.

وتحدث عن التعاون القائم مع المجلس النيابي لإطلاق الوكالة الوطنية للرقمنة، مشيرًا إلى أن المشروع يشكّل خطوة أساسية نحو تنظيم التحوّل الرقمي وتوحيد الجهود على المستوى الوطني. كما تطرّق إلى موضوع التمويل وضرورة إقامة شراكات فاعلة مع القطاع الخاص لتأمين استمرارية المشاريع وتوسيع نطاق تأثيرها.

شارك في الطاولة عدد من الشخصيات الأكاديمية والاقتصادية، من بينهم الدكتورة كلود بويز كنعان، راشيل علم الدين، الدكتور إيلي صقر، Managing Partner in Fermendom رامي أبو جودة، Directeur De Smart ESA Karl Gedda، والمدرّب في مجال ريادة الأعمال Clement Berdaux.

وأكد شحادة في ختام اللقاء أنّ الوزارة تعمل على "بناء مستقبل رقمي يليق بقدرات ومستقبل اللبنانيين"، داعيًا إلى تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحويل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني.
مواضيع ذات صلة
شحادة: لبنان على أبواب "جمهورية رقمية"
lebanon 24
25/10/2025 11:57:30 Lebanon 24 Lebanon 24
كمال شحادة يبحث مع نواب البرلمان الأوروبي دعم التحول الرقمي في لبنان
lebanon 24
25/10/2025 11:57:30 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: لا اقتصاد مستدام دون إدارة رقمية وكوادر مدربة
lebanon 24
25/10/2025 11:57:30 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: طموحنا بناء جمهورية رقمية نفتخر بها جميعا
lebanon 24
25/10/2025 11:57:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الوكالة الوطنية

وزير الدولة

خطة العمل

اللبنانية

أكاديمية

أبو جودة

المستقبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:43 | 2025-10-25
04:36 | 2025-10-25
04:30 | 2025-10-25
04:30 | 2025-10-25
04:00 | 2025-10-25
03:53 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24