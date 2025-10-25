اغتصب ابنة الـ 15 عاما.. هكذا تم توقيفه في جبل البداوي

Advertisement

تمكنت دورية من مفرزة استقصاء في من توقيف شخص يُدعى "م.د" من التابعية في منطقة مقابل مدخل المخيم وذلك لقيامه بإغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا.وجاء التوقيف بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، حيث تم ضبط المشتبه به بناءً على إشارة المختص لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.