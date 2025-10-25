Advertisement

لبنان

اغتصب ابنة الـ 15 عاما.. هكذا تم توقيفه في جبل البداوي

Lebanon 24
25-10-2025 | 03:07
تمكنت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في قوى الأمن الداخلي من توقيف شخص يُدعى "م.د" من التابعية السورية في منطقة جبل البداوي مقابل مدخل المخيم وذلك لقيامه بإغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا.
وجاء التوقيف بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، حيث تم ضبط المشتبه به بناءً على إشارة القضاء المختص لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. 
 
