لبنان

إلى العاملين في البلديات.. اليكم هذا التعميم من وزارة الداخلية

Lebanon 24
25-10-2025 | 03:31
تعمم وزارة الداخلية والبلديات قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 23/10/2025، القاضي بالموافقة على إفادة العاملين في البلديات واتحادات البلديات من تعويض المثابرة في حال توافر الاعتمادات اللازمة في موازناتها.
قرار مجلس الوزراء

وزارة الداخلية

مجلس الوزراء

