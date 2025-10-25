مدير الدفاع المدني تفقّد المراكز في علما الشعب وميس الجبل

Advertisement

صدر عن والعلاقات العامة في ، البيان الآتي: "في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز جهوزية مراكز الدفاع المدني في المناطق الحدودية، قام للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد ، بجولة تفقدية شملت مركزي وميس الجبل، حيث التقى بالعناصر واطّلع ميدانياً على أوضاعهم وظروف خدمتهم على الخطوط الأمامية المواجهة للمخاطر الناتجة عن الاعتداءات المستمرة.واستمع خريش إلى شرح مفصل حول الجهوزية العملانية واحتياجات المراكز، مثمّناً "الإرادة الصلبة التي يتمتع بها عناصر الدفاع المدني في أداء مهامهم الإنسانية وسط التحديات الأمنية"، ومؤكداً أنّ "صمودهم يُشكّل دعامة أساسية في حماية المواطنين وحفظ سلامتهم في هذه الظروف الدقيقة"