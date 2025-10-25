Advertisement

لبنان

مدير الدفاع المدني تفقّد المراكز في علما الشعب وميس الجبل

Lebanon 24
25-10-2025 | 03:32
Doc-P-1433806-638969852508780168.png
Doc-P-1433806-638969852508780168.png photos 0
صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، البيان الآتي: "في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز جهوزية مراكز الدفاع المدني في المناطق الحدودية، قام المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش، بجولة تفقدية شملت مركزي علما الشعب وميس الجبل، حيث التقى بالعناصر واطّلع ميدانياً على أوضاعهم وظروف خدمتهم على الخطوط الأمامية المواجهة للمخاطر الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
واستمع خريش إلى شرح مفصل حول الجهوزية العملانية واحتياجات المراكز، مثمّناً "الإرادة الصلبة التي يتمتع بها عناصر الدفاع المدني في أداء مهامهم الإنسانية وسط التحديات الأمنية"، ومؤكداً أنّ "صمودهم يُشكّل دعامة أساسية في حماية المواطنين وحفظ سلامتهم في هذه الظروف الدقيقة"
