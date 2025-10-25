Advertisement

لبنان

برعاية وحضور ميقاتي ووزير الصحة.. افتتاح قسم غسيل الكلى في مستشفى المنية الحكومي

Lebanon 24
25-10-2025 | 04:30
برعاية وحضور الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الصحة العامة راكان ناصر الدين، أقيم، اليوم السبت، حفل افتتاح قسم غسيل الكلى في مستشفى المنية الحكومي.
المركز تمّ إنشاؤه بهبة مقدمة من "جمعية العزم والسعادة الإجتماعية" وتجهيز من وزارة الصحة.

 
 
 
 
 
 
 
مستشفى المنية الحكومي

الرئيس نجيب ميقاتي

قسم غسيل الكلى

مستشفى المنية

وزارة الصحة

جمعية العزم

ناصر الدين

