برعاية وحضور ميقاتي ووزير الصحة.. افتتاح قسم غسيل الكلى في مستشفى المنية الحكومي
Lebanon 24
25-10-2025
|
04:30
برعاية وحضور
الرئيس نجيب ميقاتي
ووزير الصحة العامة راكان
ناصر الدين
، أقيم، اليوم السبت، حفل افتتاح
قسم غسيل الكلى
في
مستشفى المنية الحكومي
.
المركز تمّ إنشاؤه بهبة مقدمة من "
جمعية العزم
والسعادة الإجتماعية" وتجهيز من
وزارة الصحة
.
