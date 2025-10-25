Advertisement

لبنان

ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة شمالا.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين

Lebanon 24
25-10-2025 | 04:36
A-
A+
Doc-P-1433825-638969890969597622.jpg
Doc-P-1433825-638969890969597622.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية. كما تبقى الرياح ناشطة ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية.
Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وأجواء باردة ليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و29، في طرابلس بين 20 و28 درجة وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. كما تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية. كما تبقى الرياح ناشطة ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح جنوب البلاد.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح جنوب البلاد.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة، في الداخل من 12 الى  28 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين10 و30 كم/س.

- الانقشاع: جيد الى متوسط إجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55  و70 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج .  حرارة سطح الماء: 27°م.

- الضغط الجوي: 1015 HPA           أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,52           ساعة غروب الشمس: 17,51
مواضيع ذات صلة
ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة جنوبا.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
lebanon 24
25/10/2025 13:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ضباب على المرتفعات.. كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
lebanon 24
25/10/2025 13:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
امطار ورياح ناشطة ورعد شمالا.. هكذا سيكون طقس نهاية الاسبوع
lebanon 24
25/10/2025 13:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رياح ناشطة.. كيف سيكون طقس لبنان؟
lebanon 24
25/10/2025 13:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للطيران المدني

المديرية العامة

الحوض الشرقي

الشمالي

طرابلس

بيروت

من بعد

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:08 | 2025-10-25
06:48 | 2025-10-25
06:44 | 2025-10-25
06:42 | 2025-10-25
06:39 | 2025-10-25
06:33 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24